Bornova Belediyesi Kırsal Mahallelere Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtıyor - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Kırsal Mahallelere Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtıyor

Bornova Belediyesi Kırsal Mahallelere Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtıyor

Bornova Belediyesi, kırsal mahalleleri kalkındırmak amacıyla ücretsiz meyve fidanı dağıtımına başladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, yerel üreticiye destek vererek doğal ve sağlıklı gıdaların Dost Market tezgahlarında olacağını belirtti.

05.05.2024 10:00  Güncelleme: 10:08
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi kırsal mahalleleri kalkındırmak amacıyla ücretsiz meyve fidanı dağıtımına başladı. "Tarımsal kalkınma hedefi doğrultusunda yerel üreticiye her türlü desteği vereceğiz" diyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda doğal ve sağlıklı gıdaların Dost Market tezgahlarında olacağını söyledi.

Bornova Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle üretici kooperatiflerinden temin ettiği elma, armut, ayva, şeftali, nektarin, kiraz, kayısı, erik, ceviz ve badem fidanlarının dağıtımına Eğridere Mahallesi'nde başladı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki yıl sonuna kadar toplam 10 bin fidanın üreticiye ulaştırılacağı çalışma kapsamında ilk fidanları muhtarlarla birlikte dağıttı. Bornova'nın 12 eski köy yerleşimi, coğrafi tescilli ürünleri; Misket Üzümü ve Kınalı Bamyası başta olmak üzere ciddi anlamda tarım potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Başkan Eşki, "Kırsal mahallelerimizi kalkındırmak için yerel üreticimize her türlü desteği vereceğiz. Meyve fidanı dağıtımı da bu amaçla yapacağımız çalışmalardan biri" dedi.

"DOĞAL ÜRÜNLER DOST MARKET RAFLARINDA OLACAK"

Tarım alanındaki çalışmaları sosyal bir projeye de dönüştüreceklerini söyleyen Başkan Ömer Eşki, "Destek verdiğimiz çiftçilerimizin yetiştirdiği ürünleri Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperetifi aracılığıyla satın alarak üreticimize destek olurken ihtiyaç sahibi Bornovalılar'ın doğal ve sağlıklı gıdalara ulaşımını sağlayacağız. Yetiştirilen bu ürünler kısa süre sonra açmaya başlayacağımız Dost Market raflarında yerini alacak" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Kırsal Mahallelere Ücretsiz Meyve Fidanı Dağıtıyor - Son Dakika

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