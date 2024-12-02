Bornova Belediyesi Kış İçin Yakacak Yardımına Başladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Kış İçin Yakacak Yardımına Başladı

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Bornova Belediyesi, maddi durumu el vermeyen vatandaşlara yönelik yakacak yardımını hayata geçirerek, kış aylarını daha rahat geçirmeleri için destek sağlamaya başladı. Belediye Başkanı Ömer Eşki, sosyal yardımların çeşitlendirileceğini ve kimseyi soğukta bırakmamak için tüm imkanların seferber edileceğini belirtti.

02.12.2024 11:36  Güncelleme: 11:42
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, sosyal destekler kapsamında ilçede ikamet eden ve maddi durumu elvermeyen vatandaşlara yakacak yardımına başladı.

Bornova Belediyesi, kış aylarının başlamasıyla birlikte yakacak yardımlarına başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilk olarak Kızılay ve Doğanlar Mahalleleri'nde odun ve kömür dağıtımı yaptı. Belediye, ihtiyaç sahibi ailelerin kışı daha rahat geçirmesi için bu desteği yaygınlaştırmayı hedefliyor.

"Kimseyi soğukta bırakmayacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kış aylarında vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamanın öncelikli görevleri olduğunu belirterek, "Bornova Belediyesi olarak sosyal yardımlarımızı çeşitlendirerek sürdürüyoruz. Yakacak yardımlarımızla vatandaşlarımızın ısınma sorununu hafifletmek istiyoruz. Kent Market projemizle de gıda ve temel ihtiyaç desteği sağlıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin Kent Marketlerimize kayıt yaptırmaları, yardımların etkin bir şekilde ulaştırılması için önemli. Kimseyi soğukta bırakmamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

Başvurular Kent Marketler üzerinden

Bornova Belediyesi, hem yakacak yardımları hem de Kent Marketler'den faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle Kent Market'e kayıt yaptırması gerektiğini duyurdu. Yardımlardan faydalanmak isteyenlerin taleplerini iletmeleri halinde, destekler ihtiyaç sırasına göre hızla ulaştırılacak.

Dayanışma güçleniyor

Kızılay ve Doğanlar Mahalleleri'nde yakacak yardımından faydalanan vatandaşlar, Bornova Belediyesi'ne teşekkür ederek, bu desteğin kış mevsiminde hayatlarını kolaylaştıracağını ifade etti.

Bornova Belediyesi Kış İçin Yakacak Yardımına Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Kış İçin Yakacak Yardımına Başladı - Son Dakika

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