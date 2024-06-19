Bornova Belediyesi'nden Çocuklardan Türküler Konseri

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında bu kez çocuklar sahne aldı. Belediye bünyesinde eğitim gören minik müzisyenler, "Çocuklardan Türküler" konseri verdi. Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen bu özel etkinlik, Bornovalılar tarafından büyük ilgi gördü.

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda eğitim alan kursiyerlerden oluşan Çocuk Korosu, eğitmenleri Melek Koç Barut yönetiminde sahne aldı. Minikler, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Kerimoğlu", "Yüksek Yüksek Tepelere" ve "Mavişelim Mavilim" gibi halk müziğinin unutulmaz eserlerini başarıyla seslendirdi. Toplam 14 eseri büyük bir ustalıkla söyleyen çocuklar, solo performansları, halk oyunları gösterileri ve çaldıkları bağlama ile de dikkat çekti.

Zengin kültürümüzü yaşatıyoruz

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki verilen müzik kursları ile Anadolu'nun zengin kültürünü gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı. Başkan Eşki, "Ortaya koydukları performansları ile hepimizi büyüleyen çocuklarımızı kutluyor, onları teşvik eden ailelerine ve özveriyle çalışan eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.