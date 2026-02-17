Bornova Belediyesi'nden Yaşlı ve Engellilere Şefkat Eli - Son Dakika
Bornova Belediyesi'nden Yaşlı ve Engellilere Şefkat Eli

17.02.2026 11:51  Güncelleme: 12:56
Bornova Belediyesi, yaşlı ve engelli vatandaşlara evde berber, banyo ve sağlık hizmetleri sunarak yaşam kalitelerini artırıyor. Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü ile bu hizmetlerin daha da yaygınlaşacağını belirtti.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmeti, yaşlı ve engelli vatandaşlara evlerinde berber, banyo, sağlık ve sosyal destek sunarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Hizmetten yararlananlar ve aileleri memnuniyetlerini dile getirirken, Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni kurulan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü sayesinde bu örneklerin sayısının ve niteliğinin artacağını söyledi.

Bornova Belediyesi'nin kısa süre önce kurduğu Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü, uzun yıllardır sürdürdüğü Evde Bakım Hizmeti ile ilçedeki ihtiyaç sahibi yaşlı ve engelli vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Alanında uzman ekipler, yalnızca fiziksel bakım değil, aynı zamanda insani temas ve sosyal destek sağlayarak yaşam kalitesini artırıyor.

Müdürlük bünyesinde oluşturulan özel ekipler, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde berber ve banyo hizmeti sunuyor. Kişisel bakımlar düzenli olarak yapılırken, ebeler de engelli gebeler ile 0-3 yaş arası bebeklerin sağlık takiplerini gerçekleştiriyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ise tansiyon ve şeker ölçümlerinden fizyoterapist desteğine, ambulans hizmetinden tıbbi malzeme desteğine kadar birçok hizmet ücretsiz olarak sağlanıyor.

İsmail Ötenbülbül: "Bunlar müthiş şeyler, minnettarız"

Annesi için evde bakım hizmeti alan İsmail Ötenbülbül şunları söyledi:

"Belediyenin bu uygulamaları çok hoşumuza gidiyor. Annem için bu hizmetleri dışarıdan almaya kalksak dünyanın parasını vermemiz gerekir. Bornova Belediyesi sadece çöp toplamıyor, yol yapmıyor. Böyle sosyal destekler çok özel ve çok büyük işler. Profesyonel insanların gelip anneme banyo yaptırması, tırnaklarını kesmesi müthiş şeyler. Bornova Belediyesi'ne minnettarız."

Suzan Ötenbülbül: "Allah Başkanımızdan razı olsun"

92 yaşındaki Suzan Ötenbülbül ise Başkan Ömer Eşki ile yaşadığı anıyı anlatarak, "Başkan Ömer Eşki için 'şeker gibi adam' demişlerdi. Görmek istedim. Hanımıyla birlikte geldiler, elimi öptü. O kadar efendi bir insan ki… Ambulans hizmeti bizim için büyük bir nimet. Fizyoterapist desteği de alıyoruz. Allah ondan razı olsun" dedi.

Yenikapılı: "Sanki yıllardır tanışıyoruz"

Doğuştan engelli 61 yaşındaki Mine Yenikapılı'nın abisi Metin Yenikapılı, Evde Bakım Hizmeti ile 12-13 yıldır tanıştıklarını belirtti ve "Kız kardeşim ve rahmetli babamın bakımını yapıyorlardı. Sadece pandemi döneminde mecburi bir ara verilmişti. Bakımlar çok iyi. Sağlık kontrolleri yapılıyor, sohbet ediliyor, önceden haber veriliyor. Bez ve tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Biz söylemeden, bizim aklımıza gelmeyen şeyleri bile yapıyorlar. Bu hizmetler bir aile ortamında gerçekleşiyor" diye konuştu.

Güvenç: "Bir dediğimiz hiçbir zaman iki olmuyor"

Hizmetten faydalanan 64 yaşındaki İbrahim Güvenç, "Sayın Başkanımıza bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz" derken, eşi Leman Güvenç ise özellikle berber hizmetine dikkati çekerek, "Engelli hastalarımıza yapılan tüm yardımlar için Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye çok teşekkür ederiz" dedi.

Bekir Altaş (69) da memnuniyetini, "Her türlü ihtiyacımızı görüyorlar, arkadaşlardan çok memnunuz" sözleriyle ifade etti. Kardeşi Nesrin Altaş ise "Yemeğimizi bile getiriyorlar. Hizmet çok güzel" diye konuştu.

"Kimseyi kaderiyle baş başa bırakmıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü'nün sosyal belediyeciliğin en somut örneklerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Yaşlılarımızı ve engelli yurttaşlarımızı yalnız bırakmamak sosyal devlet olmanın gereği, bizim de en temel sorumluluğumuz. Evde Bakım Hizmeti sadece bir bakım hizmeti değil; bir dayanışma, bir gönül bağıdır. Kimseyi kaderiyle baş başa bırakmıyoruz. Bornova'da herkes kendini güvende, değerli ve yalnız olmadığını hissedecek."

Bornova Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü Engelli Destek Hattı'na 0232 999 19 19 – 0232 999 29 29 telefon numaralarından ulaşılabiliyor.

Kaynak: ANKA

