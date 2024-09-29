Bornova Belediyesi\'nden Kadınlara Tarım Desteği

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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, yerel üretimi desteklemek amacıyla Pınarbaşı'nda ilk Kent Bostanı'nı hizmete açtı. Kent Bostanı projesiyle dezavantajlı mahallelerde yaşayan kadınların tarıma katılması ve sağlıklı gıdalarla beslenmeleri amaçlanıyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Kadınların tarım yaparak öğrenecekleri ve kendi ürettikleri sağlıklı gıdayla beslenecekleri bir kent hedefliyoruz" dedi.

Bornova Belediyesi hayata geçirdiği sosyal projeler kapsamında ilk Kent Bostanı'nı hayata geçirdi. Pınarbaşı Mahallesi'nde uygulanmaya başlanan projenin amacı dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadınlar tarıma ve ekonomik hayata katılımını sağlamak. Pınarbaşı'nda 38 parsele kurulan Kent Bostanı, 38 kadının aktif olarak üretim yapacağı bir alan olacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kadınlarla birlikte ilk dikimi gerçekleştirdi. Toprağa brokoli, karnabahar, lahana, ıspanak ve soğan dikildi. Başkan Eşki, "Kadınların tarımı yaparak öğrenecekleri ve kendi ürettikleri sağlıklı gıdayla beslenecekleri bir kent hedefliyoruz" dedi.

Eşki: "Hasadı da birlikte yapacağız"

Seçim döneminde söz verdiği projelerden birini daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Eşki, "Bu bostanda yetiştirilen ürünler sosyal yardım projeleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Hep birlikte nasıl ekime başladıysak hasadı da birlikte yapacağız" ifadelerini kullandı.

Mahalle muhtarından teşekkür

Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Mustafa Karadeniz de Pınarbaşı'nda böyle bir projeyi hayata geçiren Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Ömer Eşki'ye teşekkür ederek, "İnşallah bu projeyle güzel işlere imza atılmaya devam edilecek" diye konuştu.

Kadınlar projeden memnun

Proje kapsamında ilk fidanlarını diken kadınlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek, böylesine anlamlı bir projede yer almanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti ve Başkan Eşki'ye teşekkür etti.