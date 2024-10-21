Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' Oyununu İki İlde Sahneledi - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' Oyununu İki İlde Sahneledi

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Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' oyununu Gaziemir ve Artvin'de sahneleyerek tiyatroseverlerle buluşturdu. Oyun büyük beğeni topladı ve kültürel zenginliğin tanıtılması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

21.10.2024 10:31  Güncelleme: 11:51
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) sanatın erişilebilirliğini artırma hedefiyle, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı oyununu, Gaziemir ve Artvin'de tiyatroseverlerle buluşturdu.

Belediye Şehir Tiyatrosu, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı oyununu önce Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Nazım Hikmet Ran Sahnesi,  ardından Artvin Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi ile Hopa ilçesi Ticaret Odası Sahnesi'nde sahneledi. Yoğun ilgi gören oyun, sergilendiği her kentte beğeni topladı. Aynı oyun Artvin'in Borçka ilçesinde de izleyiciyle buluşacak.

"Kültürel zenginliğinin tanıtılması adına da büyük bir fırsat"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatı, kültürü ve tiyatroyu toplumun her kesimine ve daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bornova Belediyesi olarak, BBŞT'nin farklı kent ve ilçelere giderek, sanatı toplumun her kesimine ulaştırılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu adım, sadece sanatın değil, aynı zamanda Bornova'mızın kültürel zenginliğinin tanıtılması adına da büyük bir fırsat. Hemşehrilerimiz adına gururluyuz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' Oyununu İki İlde Sahneledi - Son Dakika

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