Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Saatleri Ayarlama Enstitüsü' Oyununu İki İlde Sahneledi

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Bu kez de basına sataştı

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek

(İZMİR)- Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT) sanatın erişilebilirliğini artırma hedefiyle, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı oyununu, Gaziemir ve Artvin'de tiyatroseverlerle buluşturdu.

Belediye Şehir Tiyatrosu, "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı oyununu önce Gaziemir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Nazım Hikmet Ran Sahnesi, ardından Artvin Nihat Gökyiğit Kongre Merkezi ile Hopa ilçesi Ticaret Odası Sahnesi'nde sahneledi. Yoğun ilgi gören oyun, sergilendiği her kentte beğeni topladı. Aynı oyun Artvin'in Borçka ilçesinde de izleyiciyle buluşacak.

"Kültürel zenginliğinin tanıtılması adına da büyük bir fırsat"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sanatı, kültürü ve tiyatroyu toplumun her kesimine ve daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bornova Belediyesi olarak, BBŞT'nin farklı kent ve ilçelere giderek, sanatı toplumun her kesimine ulaştırılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu adım, sadece sanatın değil, aynı zamanda Bornova'mızın kültürel zenginliğinin tanıtılması adına da büyük bir fırsat. Hemşehrilerimiz adına gururluyuz" dedi.