Bornova'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlaması

Geniş Video İzle

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı belediye işçileriyle kutlayarak, ekonomik adaletsizliklere karşı mücadele çağrısında bulundu. DİSK temsilcisi Uğur Nazlıoğlu da işçilerin hak mücadelesini sürdüreceklerini belirtti.

01.05.2025 09:34  Güncelleme: 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı belediye işçileriyle birlikte şantiyelerde kutladı; emek, demokrasi ve dayanışma vurgusu yaptı. Eşki, Türkiye'nin baskıcı bir dönemden geçtiğini belirterek mücadele çağrısı yaparken, DİSK temsilcisi Uğur Nazlıoğlu da işçilerin ekonomik adaletsizliklere karşı direnişini sürdüreceğini ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Bornovalı işçilerle birlikte kutladı. Sabah saatlerinde Temizlik İşleri, ardından Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerine giderek belediye çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Eşki, işçilerle birlikte halay çekti ve slogan attı. Kutlamalara DİSK Genel-İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da katıldı.

Eşki: "Bu faşizan döneme teslim olmayacağız"

Başkan Ömer Eşki, kutlamalarda yaptığı konuşmada işçilere şu sözlerle seslendi:

"Bugünleri hep birlikte yaşamamız, hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç, ülkemizde tüm haklara tehdit oluşturan, sadece emek sınıfının değil, herhangi bir taraf olan ya da olmayan herkesin hayatını tehdit eden herhalde Türkiye'nin en karanlık, en faşist dönemini yaşıyoruz. 12 Eylül'de bile yaşanmayan baskı ve zulmün bugünlerde yaşandığını görüyoruz.

"Sadece sembolik günlerde alana çıkmak yetmez"

1 Mayıs'ın anlamı çok büyük. O yüzden herkesin meydanlarda olması gerekiyor. Ama sadece işçi mücadelesi ile başarıyı elde edemeyeceğimiz çok açık. Bugün ülkede öğrencilerin verdiği bir mücadele var. Hukuksuzluklara karşı verilen bir mücadele de var. Sadece sembolik günlerde alana çıkmak yetmez, bu bizi bir yere götürmez. Mücadelenin, direnişin olduğu her alanda hepimizin sahada olması gerekiyor.

Bertolt Brecht'in 'Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiçbirimiz' sözünü söylediği günler dünyanın kıyamete gittiği günlerdi. Biz de bugün, ülkemizin işgal günlerinden sonraki en kötü zamanlarını yaşıyoruz. Haklarımız elimizden tek tek alınıyor. Arkadaşlar, ya direnip mücadele edeceğiz ya da bu düzene teslim olup ülkemizi kaderine terk edeceğiz. Ben hayatım boyunca bu ülkeden gitmeyi hiç düşünmedim. Allah da nasip etmesin. Gidecek başka bir yerimiz yok. Nasıl ki kentimizin sokaklarını asfaltlayıp, kaldırımlarını düzenleyip temizliyor ve peyzajını yapıyorsak, bu ülkeyi de aynı şekilde koruyup kollayıp güzelleştirmek zorundayız. O yüzden mücadelemiz çok anlamlı, bugünler son derece önemli. Hepimiz bunun ciddiyetine varmalı ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bu sene olmadı ama umarım gelecek yıl 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlarız. İşçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun"

Nazlıoğlu: "Vergi yükü bizde, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

DİSK Genel-İş 7 Nolu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise konuşmasında ekonomik adaletsizliklere ve demokrasiye vurgu yaptı:

"Sağlığa erişemiyoruz, eğitime erişemiyoruz, emekli olsak geçinemiyoruz. Çalışıyoruz, işçiyiz, yine geçinemiyoruz. Bizden kesilen vergiler bazı patronların verdiği vergilerden daha fazla. Sandığa gidiyoruz, istediğimiz bir yerel idareciyi seçmek için oy atıyoruz. Attığımız oy sandıklardan çıkmaz endişesiyle sabahlara kadar sandık tutuyoruz. Ondan sonra da 'kayyum atanmasın mı' diye belediye binalarını kuşatır bir hale geliyoruz. Hiçbir zaman işçi sınıfının ekmek ve demokrasi mücadelesini bırakmayacağız."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ömer Eşki, Politika, 3-sayfa, 1 Mayıs, Ekonomi, Güncel, Emekçi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü Kudüs ile Tel Aviv arasındaki yangında 12 bin dönüm alan küle döndü
UTTS uygulamasında süre uzatıldı UTTS uygulamasında süre uzatıldı
Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı Kentsel dönüşüm yapım yardımlarında artış! En yüksek tutar 2 milyona yaklaştı
Tıra çarpan cip yanarak küle döndü Tıra çarpan cip yanarak küle döndü
ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması’nı imzaladı ABD ve Ukrayna Değerli Madenler Anlaşması'nı imzaladı
Müjdeyi Erdoğan vermişti Karar Resmi Gazete’de yayımlandı Müjdeyi Erdoğan vermişti! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
ABD’den İran’a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız ABD'den İran'a benzeri görülmemiş tehdit: Sonuçlarına katlanacaksınız
1 Mayıs tedbirleri Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı 1 Mayıs tedbirleri! Bazı metro ve metrobüs durakları çift yönlü kapatıldı
Yok artık Ronaldo Takımı elendi, kendisiyle tartıştı Yok artık Ronaldo! Takımı elendi, kendisiyle tartıştı
Torreira, Devrim Özkan’ı çabuk unuttu Yeni sevgilisi ile görüntülendi Torreira, Devrim Özkan'ı çabuk unuttu! Yeni sevgilisi ile görüntülendi
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar

00:07
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası
"Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
23:51
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama
CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
21:27
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
20:02
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
Aren bebeği öldüresiye döven caniden mide bulandıran ifade
18:46
Bakan Kurum’dan Özgür Özel’e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın
10:43
İstanbul’da 1 Mayıs gerginliği Polis müdahale edince arbede yaşandı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
10:38
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası Soruşturma başlatıldı
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı
10:27
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın
09:56
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
09:51
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı Ekmek 6 TL’ye düştü
İki marketin rekabeti vatandaşa yaradı! Ekmek 6 TL'ye düştü
09:48
Balıkesir’de 15 mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'de 15 mahalle karantinaya alındı
09:33
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
Mısır ithalatında 1 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
09:31
İnci Taneleri finali iptal edildi Yılmaz Erdoğan ikna edildi
İnci Taneleri finali iptal edildi! Yılmaz Erdoğan ikna edildi
09:23
Napoli’den Osimhen için 10 milyon euro indirim
Napoli'den Osimhen için 10 milyon euro indirim
09:15
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Annesinin sevgilisinin öldüresiye darbettiği Aren bebeği yakmaya çalışmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 05:44:47. #7.13#
SON DAKİKA: Bornova'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.