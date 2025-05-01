Bornova'da 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı Kutlaması

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı belediye işçileriyle birlikte şantiyelerde kutladı; emek, demokrasi ve dayanışma vurgusu yaptı. Eşki, Türkiye'nin baskıcı bir dönemden geçtiğini belirterek mücadele çağrısı yaparken, DİSK temsilcisi Uğur Nazlıoğlu da işçilerin ekonomik adaletsizliklere karşı direnişini sürdüreceğini ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı Bornovalı işçilerle birlikte kutladı. Sabah saatlerinde Temizlik İşleri, ardından Fen İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü şantiyelerine giderek belediye çalışanlarıyla bayramlaşan Başkan Eşki, işçilerle birlikte halay çekti ve slogan attı. Kutlamalara DİSK Genel-İş Sendikası 7 Nolu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu da katıldı.

Eşki: "Bu faşizan döneme teslim olmayacağız"

Başkan Ömer Eşki, kutlamalarda yaptığı konuşmada işçilere şu sözlerle seslendi:

"Bugünleri hep birlikte yaşamamız, hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Çünkü içinden geçtiğimiz süreç, ülkemizde tüm haklara tehdit oluşturan, sadece emek sınıfının değil, herhangi bir taraf olan ya da olmayan herkesin hayatını tehdit eden herhalde Türkiye'nin en karanlık, en faşist dönemini yaşıyoruz. 12 Eylül'de bile yaşanmayan baskı ve zulmün bugünlerde yaşandığını görüyoruz.

"Sadece sembolik günlerde alana çıkmak yetmez"

1 Mayıs'ın anlamı çok büyük. O yüzden herkesin meydanlarda olması gerekiyor. Ama sadece işçi mücadelesi ile başarıyı elde edemeyeceğimiz çok açık. Bugün ülkede öğrencilerin verdiği bir mücadele var. Hukuksuzluklara karşı verilen bir mücadele de var. Sadece sembolik günlerde alana çıkmak yetmez, bu bizi bir yere götürmez. Mücadelenin, direnişin olduğu her alanda hepimizin sahada olması gerekiyor.

Bertolt Brecht'in 'Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber, ya hiçbirimiz' sözünü söylediği günler dünyanın kıyamete gittiği günlerdi. Biz de bugün, ülkemizin işgal günlerinden sonraki en kötü zamanlarını yaşıyoruz. Haklarımız elimizden tek tek alınıyor. Arkadaşlar, ya direnip mücadele edeceğiz ya da bu düzene teslim olup ülkemizi kaderine terk edeceğiz. Ben hayatım boyunca bu ülkeden gitmeyi hiç düşünmedim. Allah da nasip etmesin. Gidecek başka bir yerimiz yok. Nasıl ki kentimizin sokaklarını asfaltlayıp, kaldırımlarını düzenleyip temizliyor ve peyzajını yapıyorsak, bu ülkeyi de aynı şekilde koruyup kollayıp güzelleştirmek zorundayız. O yüzden mücadelemiz çok anlamlı, bugünler son derece önemli. Hepimiz bunun ciddiyetine varmalı ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz. Bu sene olmadı ama umarım gelecek yıl 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlarız. İşçi ve Emekçi Bayramınız kutlu olsun"

Nazlıoğlu: "Vergi yükü bizde, mücadeleden vazgeçmeyeceğiz"

DİSK Genel-İş 7 Nolu Şube Başkanı Uğur Nazlıoğlu ise konuşmasında ekonomik adaletsizliklere ve demokrasiye vurgu yaptı:

"Sağlığa erişemiyoruz, eğitime erişemiyoruz, emekli olsak geçinemiyoruz. Çalışıyoruz, işçiyiz, yine geçinemiyoruz. Bizden kesilen vergiler bazı patronların verdiği vergilerden daha fazla. Sandığa gidiyoruz, istediğimiz bir yerel idareciyi seçmek için oy atıyoruz. Attığımız oy sandıklardan çıkmaz endişesiyle sabahlara kadar sandık tutuyoruz. Ondan sonra da 'kayyum atanmasın mı' diye belediye binalarını kuşatır bir hale geliyoruz. Hiçbir zaman işçi sınıfının ekmek ve demokrasi mücadelesini bırakmayacağız."