Bornova'da Aşıklar Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Bornova'da Aşıklar Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Aşıklar Bayramı, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Aşık kültürüne sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinlikte birçok saz aşığı sahne aldı ve keyifli anlar yaşandı.

28.09.2024 13:06  Güncelleme: 13:13
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Aşıklar Bayramı, Ümit Mahallesi pazar yerinde Bornovalıların yoğun katılımıyla kutlandı. Türk halk edebiyatının en önemli geleneklerinden biri olan aşık kültürüne sahip çıkmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, birbirinden değerli saz aşıkları sahne aldı.

Aşık Ali Turgut Yılmaz, Aşık Ali Rıza Ezgi, Aşık Ali Nevruz Çiçek, Aşık Ender Bal, Aşık Bedri Sinan Boz, Aşık Adem Demir, Aşık Nuri Demircioğlu, Aşık Mesut Baykut, Aşık Köksal Topçu ve Aşık Savaş Mercan, sazlarıyla ve türküleriyle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gecenin en keyifli anları ise aşıkların atışmaları sırasında yaşandı; atışmalar izleyicilerden büyük alkış aldı.

Başkan Eşki: Aşık kültürü bizim kimliğimizdir

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, aşık kültürüne sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, "Bu gelenek, halkımızın duygularını, düşüncelerini ve yaşamını sazın tınısıyla, türkünün sözüyle yüzyıllardır anlatan en köklü kültür miraslarımızdan biridir. Bu kültüre sahip çıkmak, onu yaşatmak bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda toplumsal kimliğimize duyduğumuz saygının da bir göstergesidir. Bornova olarak bu geleneğin yaşatılması için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Ümit Mahallesi Muhtarı'ndan teşekkür

Ümit Mahallesi Muhtarı Cemal Altın, etkinlikte yaptığı konuşmada Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti. Altın, "Mahallemizde böyle bir kültürel etkinliğin düzenlenmesinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür etkinlikler, mahallemizin sosyal yapısına katkıda bulunurken, vatandaşlarımızın bir araya gelmesine vesile oluyor. Bornova Belediyesi'ne, özellikle Başkan Ömer Eşki'ye kültürümüze gösterdikleri bu özen ve destek için mahallemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bornova\'da Aşıklar Bayramı Coşkuyla Kutlandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Aşıklar Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bornova'da Aşıklar Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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