Bornova'da Başkanlık Koltuğu Çocuklara Emanet

(İZMİR) - Bornova'da Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan kutlamalarında makamını temsili olarak iki öğrenciye devretti. Çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barışş" sözünü Türkçe ve İngilizce dile getirerek anlamlı bir mesaj verdi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi törenler ve okul etkinlikleriyle coşku içinde kutlandı.

Bornova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların neşesi ve umut dolu mesajlarıyla kutlandı. Günün en dikkat çeken anlarından biri ise Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin makamını temsili olarak iki öğrenciye devretmesi oldu.

2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Esmer Alya Erdağ ile 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Arel Çalışkan, başkanlık koltuğuna oturarak hem Türkçe hem İngilizce "Yurtta barış, dünyada badış" mesajını dile getirdi. Minikler, Mustafa Kemal Atatürk'e bu özel günü dünya çocuklarına armağan ettiği için teşekkür etti.

Başkan Eşki: "Geleceği çocuklarımıza göre şekillendiriyoruz"

Başkan Ömer Eşki, bu anlamlı günde yaptığı konuşmada çocukların geleceğin teminatı olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan. Bizim de çocukluğumuzda büyük bir heyecanla yaşadığımız bir gün. İki güzel çocukla makamımızı paylaştık. Amacımız, çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Şiddetten uzak, diyalog dolu bir dünya inşa edebilirsek, aslında kendi hayatımızı da güzelleştirmiş oluruz."

Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören

23 Nisan kutlamaları, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci ve ilçe protokolünün katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine dair gösterilerini sundu.

Gösteriler ve ödül töreniyle devam eden kutlamalar

Kutlamalar, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'nda devam etti. Öğrencilerin sergilediği dans ve sahne performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.