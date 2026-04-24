Bornova'da Başkanlık Koltuğu Çocuklara Emanet

24.04.2026 10:45  Güncelleme: 11:41
(İZMİR) - Bornova'da Belediye Başkanı Ömer Eşki, 23 Nisan kutlamalarında makamını temsili olarak iki öğrenciye devretti. Çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barışş" sözünü Türkçe ve İngilizce dile getirerek anlamlı bir mesaj verdi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi törenler ve okul etkinlikleriyle coşku içinde kutlandı.

Bornova'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların neşesi ve umut dolu mesajlarıyla kutlandı. Günün en dikkat çeken anlarından biri ise Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin makamını temsili olarak iki öğrenciye devretmesi oldu.

2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Esmer Alya Erdağ ile 3. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Arel Çalışkan, başkanlık koltuğuna oturarak hem Türkçe hem İngilizce "Yurtta barış, dünyada badış" mesajını dile getirdi. Minikler, Mustafa Kemal Atatürk'e bu özel günü dünya çocuklarına armağan ettiği için teşekkür etti.

Başkan Eşki:   "Geleceği çocuklarımıza göre şekillendiriyoruz"

Başkan Ömer Eşki, bu anlamlı günde yaptığı konuşmada çocukların geleceğin teminatı olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi:

"Bugün 23 Nisan. Bizim de çocukluğumuzda büyük bir heyecanla yaşadığımız bir gün. İki güzel çocukla makamımızı paylaştık. Amacımız, çocuklara daha güzel bir dünya bırakmak. Tüm çalışmalarımızı bu doğrultuda planlıyoruz. Şiddetten uzak, diyalog dolu bir dünya inşa edebilirsek, aslında kendi hayatımızı da güzelleştirmiş oluruz."

Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören

23 Nisan kutlamaları, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törenle başladı. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tarık Demirci ve ilçe protokolünün katıldığı törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler günün anlam ve önemine dair gösterilerini sundu.

Gösteriler ve ödül töreniyle devam eden kutlamalar

Kutlamalar, Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okulu'nda devam etti. Öğrencilerin sergilediği dans ve sahne performansları izleyenlerden büyük alkış aldı. Program kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Kaynak: ANKA

Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı Kalbi o acıya dayanamadı Oyuncu Ferdi Atuner son yolculuğuna uğurlandı! Kalbi o acıya dayanamadı
Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi Bisikletli çocuk otomobilin altında metrelerce sürüklendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci’ye devretti İşte verdiği mesaj TBMM Başkanı Kurtulmuş, koltuğunu 6. sınıf öğrencisi İnci'ye devretti! İşte verdiği mesaj
Dünya Kupası öncesi Milli Takım’a şok Arda Güler sezonu kapattı Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Derbi kavgası günler öncesinden başladı Galatasaray’ın açıklamasına Fenerbahçe’den jet yanıt Derbi kavgası günler öncesinden başladı! Galatasaray'ın açıklamasına Fenerbahçe'den jet yanıt
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: ’Sadece senin için... Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: 'Sadece senin için...

11:27
Netanyahu, “Yeter“ diyen Trump’ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
Netanyahu, "Yeter" diyen Trump'ın sözünü bir kez daha yerde bıraktı
11:09
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor ABD’den Putin’e G-20 daveti
7 yıl sonra bir ilk mi gerçekleşiyor? ABD'den Putin'e G-20 daveti
10:55
Polislerin maaşları değişiyor İşte ünvanlara göre yeni tablo
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
10:55
Fas’ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı
10:33
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı 100 bin kişinin hayatı değişecek
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek
10:08
“Silahlara merakım yok“ diyen Mustafa Türkay Sonel’in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
"Silahlara merakım yok" diyen Mustafa Türkay Sonel'in silahlı fotoğrafı ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 11:41:43. #7.13#
