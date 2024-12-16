Bornova'da Cinsel Şiddet İddiası Davası

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İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı ile halasının yargılanmasına başlandı.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz verilen Emre T, suçlamaları kabul etmedi. Banyoya girdiğinde Bölükbaş'ın kendisini astığını fark ettiğini ve onu kurtarmak için mücadele ettiğini savunan Emre T, şöyle konuştu:

"Olay günü taşınıyorduk, aramızda sorun yoktu. Bir arkadaşım da taşınma işlemi için yardım ediyordu. Ondan temizlik malzemeleri istedim. Halam taşınma işleri için yardıma geldi. Duygu'yu sordu ve lavaboda olduğunu söyledim. Birkaç kez kapıyı çaldı. Ses gelmeyince şüphelendim ve kapıyı söküp içeri girdim. Duygu'nun cesedini gördüm. Yaşatma mücadelesine girdim. Havlupanın en köşesinden kendini astığını düşünüyorum. Onu kaldırmak isterken oradaki temizlik malzemelerine kafasını çarptı. Yara da o yüzden oldu. 112'yi ben aradım."

Emre T'nin halası tutuksuz sanık S.T. ise Bölükbaş ve Emre T'nin yaşadıkları evin kapısını çaldığını, kapıyı Emre T'nin açtığını aktardı.

Emre T'ye Duygu'yu sorduğunu, onun da tuvalette olduğunu söylediğini anlatan S.T, "Birkaç kez kapıyı çaldım, açılmadı. Emre kapıyı açınca kendini astığını gördüm. Tüm gücümle apartmanda bağırdım. Yardım istedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Bornova ilçesinde 3 Kasım 2022'de Bölükbaş, erkek arkadaşı Emre T. tarafından yaşadıkları evin banyosunda havlupana çarşafla asılı olarak bulunmuş, Emre T. ve halası S.T, polise Bölükbaş'ın intihar ettiğini söylemişti.

Soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Şube Müdürlüğü Biyoloji İhtisas Dairesinden alınan raporda Bölükbaş'ın tırnak örneklerinde ve tişörtünde Emre T'ye ait DNA'ların bulunduğu belirtilmiş, bunun ardından Emre T, 22 Mart 2024'te gözaltına alınmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, sanık halası S.T. için ise "yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.