Bornova\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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(İZMİR) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Bornova'da coşkulu etkinliklerle kutlanıyor. Resmi törenler Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlarken, Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen Cumhuriyet Resepsiyonu'nda Atatürk'ün sevdiği şarkılar eşliğinde zeybek ve vals gösterileri sahnelendi. Resepsiyonda konuşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Cumhuriyetin sağlam temeller üzerinde yükseldiğini vurgulayarak, "Cumhuriyetimiz sonsuza dek payidar kalacaktır" mesajını verdi.

İlçede Cumhuriyet'in 101'inci yılı, Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi törenlerle kutlanmaya başlandı. Törene, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi katılarak Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Dramalılar Köşkü'nde resepsiyon

Törenin ardından Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dramalılar Köşkü'nde Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda, Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalınırken, zeybek ve vals gösterileri katılımcılar tarafından büyük bir beğeniyle izlendi.

Cumhuriyet Resepsiyonu'nda bir konuşma yapan Başkan Eşki, Cumhuriyet'in 100 yıllık tarihine ve taşıdığı öneme değindi. Eşki, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti çok büyük zorluklardan geçerek bugüne gelmiştir. Tarihsel olarak çok uzun bir mücadelenin sonunda kurulan Cumhuriyet, Atatürk ve devrimci arkadaşlarının doğru bir anlayışla inşa ettiği sağlam temeller üzerine yükselmiştir. Cumhuriyetimizin ayakta kalabilmesinin iki önemli sebebi var. Birincisi, 2400 yıllık devlet geleneğimizi, o dönemin ve bugünün ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden inşa etmemizdir. İkincisi ise Cumhuriyet'in bu yüzyıl boyunca yaşadığı zor dönemlere rağmen ayakta kalmasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet, günümüzde birtakım tartışmalara konu olsa da bu sağlam temellerin siyasi ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirilmeye çalışılmaması gerektiğine inanıyorum. Anayasamızın değiştirilemez maddeleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sarsılmaz temellerini korumaya devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhuriyet'in kazanımları sonsuza dek payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizi değiştirmeye ve sarsmaya kimsenin gücü yetmeyecek; bizler de gençlik olarak onun mirasını korumak ve ileri taşımak için mücadele edeceğiz."