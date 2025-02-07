Bornova'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı - Son Dakika
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Bornova'da Depremde Hayatını Kaybedenler Anıldı

Bornova Belediyesi, 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 kişiyi anmak için KKTC Parkı'nda tören düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kayıpların unutulmayacağını ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

07.02.2025 11:41
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, 6 Şubat depremlerine Adıyaman'da kaldıkları otelde yakalanarak hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 kişiyi anmak için KKTC Parkı'nda tören düzenledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, kayıpların unutulmayacağını ve adaletin sağlanması gerektiğini vurguladı.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremde, Adıyaman'daki Grand İsias Hotel'in enkazında hayatını kaybeden Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 35 sporcu, öğretmen ve aileler, depremin ikinci yılında Bornova Belediyesi'nin 27 Ocak'ta açılışını yaptığı KKTC Parkı'nda anıldı.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu ve Bornova Belediyesi yetkilileri, Türkiye'de KKTC'li öğrencilerin anısını yaşatan tek anıt olan Şampiyon Melekler Anıtı'na çiçek bıraktı.

İnanıroğlu ve Ertürk, Şampiyon Melekler Anıtı'na çiçek koyarak kayıpları andı. Törende yapılan konuşmalarda, acının hala çok taze olduğu vurgulanırken, benzer felaketlerin yaşanmaması için sorumluların hesap vermesi gerektiği dile getirildi.

Eşki: "Unutmayacağız, unutturmayacağız"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, depremin ikinci yılında Şampiyon Melekler'i saygıyla andıklarını belirterek,"Bu anıt, hayatını kaybeden gençlerimizin anısını yaşatmak ve adalet mücadelelerine destek olmak için yapıldı. Bornova Belediyesi olarak her zaman dayanışmanın ve hafızanın bir parçası olacağız" diye konuştu.

Türkiye'de KKTC'li öğrencilerin anısını yaşatan tek anıt

KKTC Parkı'ınn içinde yer alan Şampiyon Melekler Anıtı, Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen öğrencilerin anısını yaşatan tek anıt olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: ANKA

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