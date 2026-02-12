Bornova Belediyesi'nden Enerji Hamlesi

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Abide-i Hürriyet Meydanı'na kurduğu Türkiye'nin en kapsamlı hibrit enerji direği, güneş ve rüzgar enerjisini aynı anda kullanarak parkın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak. Başkan Ömer Eşki, hedeflerinin Bornova Belediyesi'nin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmek ve buradan sağlanan tasarrufu sosyal desteklere aktarmak olduğunu vurguladı. Hibrit direk; telefon şarj noktaları ve engelli aracı şarj istasyonu gibi özellikleriyle de vatandaşlara ücretsiz enerji sunacak.

Bornova Belediyesi'nin geçen mayıs ayında Kazım Dirik Mahallesi'nde kente kazandırdığı Abide-i Hürriyet Meydanı, şimdi de yenilenebilir enerji alanında örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en kapsamlı hibrit enerji direği meydanda kullanılmaya başlandı.

Çalışmaların yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin sadece bir teknik yatırım değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurguladı.

Başkan Eşki: "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız"

Başkan Eşki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Bir süredir planlamasını ve alt yapısını yaptığımız Türkiye'nin en kapsamlı hibrit direğini Bornova'da Abide-i Hürriyet Meydanı'nda hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük cari açık sebebi enerji ihtiyacı. Enerji ihtiyacını karşılayamadığımız için sürekli bir şekilde cari açık veriyoruz. Bizim Bornova Belediyesi için bir hayalimiz var. Bu da tüm enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak. Bu çok kolay bir süreç değil ama kararlılıkla peşinden gideceğimiz ve hızlandıracağımız bir süreç."

Hibrit direğin, ilk güneş ışığı ve rüzgarla birlikte enerji üretimine geçeceğini belirten Eşki, "Ürettiği enerji ile bu parktaki tüm elektrik ihtiyacını; ışık, kamera, wifi ve otomatik sulama için gerekli olan tüm elektrik ihtiyacını karşılamış olacak" dedi.

Enerji tasarrufu sosyal destek olarak dönecek

Başkan Eşki, projenin sosyal belediyecilik boyutuna da dikkati çekerek, "Temeldeki bütün amacımız Bornova Belediyesi'nin kendi elektriğini üretebilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması ve buradan elde ettiği tasarrufu da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kent kasabından daha ucuz ucuz et, kent fırınlarından daha ucuz ekmek, kent lokantalarından daha fazla faydalanabilme ve kent marketlerden ücretsiz alışveriş yapma imkanlarına aktarmak. Yenilenebilir enerji ile güçleneceğiz. Yenilenebilir enerji ile Bornova'yı ve İzmir'i daha güçlü hale getireceğiz." diye konuştu.

Eşki ayrıca, hibrit direk uygulamasının yalnızca bu meydanla sınırlı kalmayacağını belirterek, "Yakında Bornova'nın tamamında refüjlerde ve tüm parklarda bu elektrik direğini kapsamlı bir şekilde görebileceksiniz" dedi.

Telefon şarj noktası ve engelli aracı istasyonu da var

Direğin teknik özelliklerini de paylaşan Başkan Eşki, vatandaşlara doğrudan fayda sağlayacak detayları anlattı:

"Burada kendi ürettiğimiz enerji ile 3 ayrı telefona uygun girişler olacak. Telefonlarınızı buradan şarj edebileceksiniz. Yine bu alanda bir engelli aracı şarj istasyonu olacak. Bu gördüğünüz alan vatandaşlarımızın oturmalarına uygun bir bank alanı olacak. Diğer alanda da yine bir telefon şarj alanı olacak. İhtiyaç duyulan her noktada, her alanda vatandaşlarımıza ücretsiz enerjiyi sunmak için bu çalışmaları sürdüreceğiz."

Direğin en üst kısmında yer alan altıgen yapının her yüzeyinde güneş panelleri bulunduğunu belirten Eşki, alt bölümde rüzgar için tasarlanmış özel yaprak sisteminin yer aldığını, yan yüzeylere de kısa süre içinde ek güneş panelleri monte edileceğini ifade etti.

Başkan Eşki, "Rüzgardan ve güneşten aynı anda bu kadar çok faydalanabilen Türkiye'deki ilk uygulama. Bunu Bornova'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yaymış olacağız" dedi.