Bornova Belediyesi'nden Enerji Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bornova Belediyesi'nden Enerji Hamlesi

12.02.2026 10:20  Güncelleme: 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediyesi, Abide-i Hürriyet Meydanı'na kurduğu hibrit enerji direği ile güneş ve rüzgar enerjisi kullanarak parktaki elektrik ihtiyacını karşılayacak. Proje, sosyal destekler için enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin Abide-i Hürriyet Meydanı'na kurduğu Türkiye'nin en kapsamlı hibrit enerji direği, güneş ve rüzgar enerjisini aynı anda kullanarak parkın tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak. Başkan Ömer Eşki, hedeflerinin Bornova Belediyesi'nin enerjisini yenilenebilir kaynaklardan üretmek ve buradan sağlanan tasarrufu sosyal desteklere aktarmak olduğunu vurguladı. Hibrit direk; telefon şarj noktaları ve engelli aracı şarj istasyonu gibi özellikleriyle de vatandaşlara ücretsiz enerji sunacak.

Bornova Belediyesi'nin geçen mayıs ayında Kazım Dirik Mahallesi'nde kente kazandırdığı Abide-i Hürriyet Meydanı, şimdi de yenilenebilir enerji alanında örnek bir projeye ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en kapsamlı hibrit enerji direği meydanda kullanılmaya başlandı.

Çalışmaların yapıldığı alanda açıklamalarda bulunan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, projenin sadece bir teknik yatırım değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal bir dönüşüm hamlesi olduğunu vurguladı.

Başkan Eşki: "Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız"

Başkan Eşki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bizim için çok heyecanlı bir gün. Bir süredir planlamasını ve alt yapısını yaptığımız Türkiye'nin en kapsamlı hibrit direğini Bornova'da Abide-i Hürriyet Meydanı'nda hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin en büyük cari açık sebebi enerji ihtiyacı. Enerji ihtiyacını karşılayamadığımız için sürekli bir şekilde cari açık veriyoruz. Bizim Bornova Belediyesi için bir hayalimiz var. Bu da tüm enerjimizi yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamak. Bu çok kolay bir süreç değil ama kararlılıkla peşinden gideceğimiz ve hızlandıracağımız bir süreç."

Hibrit direğin, ilk güneş ışığı ve rüzgarla birlikte enerji üretimine geçeceğini belirten Eşki, "Ürettiği enerji ile bu parktaki tüm elektrik ihtiyacını; ışık, kamera, wifi ve otomatik sulama için gerekli olan tüm elektrik ihtiyacını karşılamış olacak" dedi.

Enerji tasarrufu sosyal destek olarak dönecek

Başkan Eşki, projenin sosyal belediyecilik boyutuna da dikkati çekerek, "Temeldeki bütün amacımız Bornova Belediyesi'nin kendi elektriğini üretebilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanması ve buradan elde ettiği tasarrufu da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza kent kasabından daha ucuz ucuz et, kent fırınlarından daha ucuz ekmek, kent lokantalarından daha fazla faydalanabilme ve kent marketlerden ücretsiz alışveriş yapma imkanlarına aktarmak. Yenilenebilir enerji ile güçleneceğiz. Yenilenebilir enerji ile Bornova'yı ve İzmir'i daha güçlü hale getireceğiz." diye konuştu.

Eşki ayrıca, hibrit direk uygulamasının yalnızca bu meydanla sınırlı kalmayacağını belirterek, "Yakında Bornova'nın tamamında refüjlerde ve tüm parklarda bu elektrik direğini kapsamlı bir şekilde görebileceksiniz" dedi.

Telefon şarj noktası ve engelli aracı istasyonu da var

Direğin teknik özelliklerini de paylaşan Başkan Eşki, vatandaşlara doğrudan fayda sağlayacak detayları anlattı:

"Burada kendi ürettiğimiz enerji ile 3 ayrı telefona uygun girişler olacak. Telefonlarınızı buradan şarj edebileceksiniz. Yine bu alanda bir engelli aracı şarj istasyonu olacak. Bu gördüğünüz alan vatandaşlarımızın oturmalarına uygun bir bank alanı olacak. Diğer alanda da yine bir telefon şarj alanı olacak. İhtiyaç duyulan her noktada, her alanda vatandaşlarımıza ücretsiz enerjiyi sunmak için bu çalışmaları sürdüreceğiz."

Direğin en üst kısmında yer alan altıgen yapının her yüzeyinde güneş panelleri bulunduğunu belirten Eşki, alt bölümde rüzgar için tasarlanmış özel yaprak sisteminin yer aldığını, yan yüzeylere de kısa süre içinde ek güneş panelleri monte edileceğini ifade etti.

Başkan Eşki, "Rüzgardan ve güneşten aynı anda bu kadar çok faydalanabilen Türkiye'deki ilk uygulama. Bunu Bornova'dan başlayarak tüm Türkiye'ye yaymış olacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Teknoloji, Hürriyet, Belediye, Enerji, Güncel, Güneş, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediyesi'nden Enerji Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Anam anam benim evim“ diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı "Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu Buz pistinde skandalın eşiğinden dönüldü! Elbisesi yırtıldı, milyonlar nefesini tuttu!
Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi Erdoğan, Belediye Başkanı Güneş ile beraberindeki kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi
Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti Fenerbahçe otobüsünü gören Trabzonspor taraftarı kendinden geçti
İran’dan ABD’ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump’ın armadası yok edildi İran'dan ABD'ye gözdağı: Yapay zekâ videosunda Trump'ın armadası yok edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM heyeti görüşmesinden ilk görüntüler
Türkiye yalnızlaşıyor Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler... Türkiye yalnızlaşıyor! Son 10 yılda yüzde 65 arttı: İşte son veriler...

11:50
Enes Batur gözaltına alındı
Enes Batur gözaltına alındı
11:46
Mario Balotelli’ye ırkçı saldırı “Artık yeter“ diyerek isyan etti
Mario Balotelli'ye ırkçı saldırı! "Artık yeter" diyerek isyan etti
11:46
Hangi şehrin insanı neyle meşhur İşte 81 ilin karakter analizi
Hangi şehrin insanı neyle meşhur? İşte 81 ilin karakter analizi
11:42
Didem Arslan’ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
Didem Arslan'ın yayındaki filtresi kalkınca ortaya çıkan görüntüler şaşırttı
11:03
Merkez Bankası’nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın 2026 sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:53
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı
10:34
Aguero, Messi’yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...
10:23
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
5 yaşındaki oğlunu ölüme böyle götürdü! O yoldan sırılsıklam ve yalınayak döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 12:42:16. #7.11#
SON DAKİKA: Bornova Belediyesi'nden Enerji Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.