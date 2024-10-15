Bornova'da İstihdam ve Kariyer Günleri Başlıyor

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(İZMİR)- Bornova Belediyesi, 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği İstihdam ve Kariyer Günleri ile iş arayan vatandaşları 80 firmanın katıldığı geniş kapsamlı bir etkinlikle buluşturuyor. Bornova Büyükpark'ta gerçekleşecek etkinlikte, tam zamanlı, yarı zamanlı, teknik, engelli, stajyer, mavi yaka, çırak ve evden çalışma gibi farklı pozisyonlar için 3 bini aşkın iş imkanı sunulacak. Başkan Ömer Eşki, bu organizasyonun ilçedeki iş arayan vatandaşlar için büyük bir fırsat olduğunu belirtti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren bu tür etkinliklerin, işsizlikle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurguladı. Eşki, "Altın Bilezik İstihdam Ofisi, Bornova'da iş arayan vatandaşlarımızı ve personel arayan firmaları buluşturan önemli bir köprü. Bu etkinlikte, iş arayan vatandaşlarımız, aralarında dernek, vakıf, oda ve çok sayıda firmanın bulunduğu 80 katılımcı ile tanışma ve iş başvurusu yapma fırsatı bulacak" diye konuştu.

Başkan Eşki: "Her profil için fırsatlar sunuyoruz"

Her yaş ve yetenek grubuna hitap eden iş pozisyonlarının olduğunu belirten Başkan Eşki, "Bornova Belediyesi olarak, sadece iş fırsatları sunmakla kalmıyoruz, aynı zamanda teknik ve sosyal becerileri geliştirecek eğitimleri de destekliyoruz. Mavi yaka, beyaz yaka, stajyer, çırak ve engelli bireyler için uygun pozisyonlar sunarak tüm vatandaşlarımızın kariyerlerinde yeni adımlar atmasını sağlıyoruz. Ayrıca evden çalışma gibi esnek pozisyonlarla da farklı ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyoruz" dedi.

"Hedefimiz, işsizlik sorununun çözümüne katkı koymak"

Altın Bilezik İstihdam Ofisi ile İzmir'deki işsizlik oranını düşürmeyi amaçladıklarını belirten Eşki, "Hedefimiz, işsizlik sorununu kentimizde minimuma indirmek ve bu organizasyon, bu amaca hizmet eden en önemli adımlardan biri. İstihdam ve Kariyer Günleri, iş arayan ve personel arayanları buluşturduğumuz bir platform olacak ve binlerce İzmirli için yeni bir başlangıç sunacak" diye konuştu.

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği İstihdam ve Kariyer Günleri, 17 Ekim Perşembe günü saat 10.00'da Büyükpark Bornova'da kapılarını açacak. Firmalar 4 gün sürecek organizasyon boyunca saat 10.00-16.00 saatleri arasında başvuru alacak.