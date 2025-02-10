Bornova\'da Kavgada 8 Gözaltı

Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde, Çamdibi kapalı pazar yerindeki 6 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, incelemeye aldığı olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntüleri ile mağdurların ifadeleri doğrultusunda kavgaya karıştığı belirlenen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay

Bornova ilçesindeki pazar yerinde dün, iki grup arasında iddiaya göre yer anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgada kardeş oldukları öğrenilen M.A, Y.A, M.A. ile A.B, K.B. ve F.V. çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.