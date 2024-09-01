Bornova'da kız arkadaşını rehin alan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova'da kız arkadaşını rehin alan şüpheli yakalandı

Geniş Video İzle

Bornova ilçesinde bir eğlence mekanında tanıştığı kız arkadaşını aynı gün bir kafede silahla rehin alan A.G., polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında yakalandı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, şüpheli tutuklandı.

01.09.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Bornova ilçesinde A.G., eğlence mekanında tanıştığı kız arkadaşı H.D.'yi aynı gün bir kafede silahla rehin aldı. Polis ekipleri, ikna çalışmaları sırasında bir anlık dalgınlığından faydalandığı A.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir kafede meydana geldi. A.G., aynı gün eğlence mekanında tanıştığı kız arkadaşı H.D.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle gittikleri kafede silahla rehin aldı. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. A.G., polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri, şüpheliyi sohbet edip sakinleştirmeye çalıştı. Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından A.G., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri tarafından yakalanıp, ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı. Olayda H.D. ise yara almadan kurtuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY KAMERADA

Öte yandan, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.G.'nin polis ekiplerine ateş ettiği ve ardından polisin müdahalesiyle gözaltına alındığı anlar yer aldı.

Bornova\'da kız arkadaşını rehin alan şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

3-sayfa, Bornova, İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova'da kız arkadaşını rehin alan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
09:43 Türkiye’de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
09:14 Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia Narin’in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış
11:47 Fenerbahçe, Sofyan Amrabat’ı kiralık olarak transfer etti Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti
11:37 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü 9 yaşındaki kızı kaçıran sapık, polis kovalamacasında kaza yaparak öldü
11:33 İstanbul’da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
10:56 Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur Kargalar karpuzları yedi, çiftçi mağdur
10:50 Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın yerine Şenol Güneş’i getirmek istiyor Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın yerine Şenol Güneş'i getirmek istiyor
10:30 CHP lideri Özel’in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin’i kızdırdı CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı
10:25 Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur’a Rest Çekti: ’Soyadımı Kullanma’ Ferdi Tayfur, Kızı Tuğçe Tayfur'a Rest Çekti: 'Soyadımı Kullanma'
10:19 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı 3 kişiyi öldürüp bulundukları evi ateşe veren şahsın ifadesi ortaya çıktı
10:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 12:39:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bornova'da kız arkadaşını rehin alan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement