Bornova'da Kültür ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Bornova'da Kültür ve Dayanışma Vurgusu

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret ederek, yerel iş birlikleri ve demokrasi üzerine önemli mesajlar verdiler. Eşki, Bornova'nın kardeş şehir sayısını artırma hedefini dile getirirken, Yücel, halkın iradesinin önemine vurgu yaptı.

05.05.2025 10:15  Güncelleme: 11:23
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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Birlik, dayanışma ve demokrasi vurgusu yapılan ziyarette Başkan Eşki, "Hedefimiz, Bornova'yı en fazla kardeş şehir bağına sahip kentlerden biri yapmak. Çünkü biz inanıyoruz ki dünya, yerelden başlayan dayanışmayla daha adil bir yer haline gelebilir" dedi.

Başkan Eşki, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın ve CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Rahşan Halat Nazlıoğlu, Bornova Arnavutları Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Melek Taşol ve yönetim kurulu üyeleriyle yapılan buluşmada hem ulusal gündeme hem de yerel iş birliklerine ilişkin mesajlar verildi.

"Halk, sandıkta gereken cevabı verecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yücel, "Ne yazık ki yaşadığımız gelişmeler, ülkemizde hukukun ve demokrasinin ne denli tehdit altında olduğunu gözler önüne seriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, görevlerini hakkıyla yapan belediye başkanlarımız ve çalışma arkadaşları hakkında sürdürülen süreçleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Bu arkadaşlarımızın bir an önce özgürlüklerine kavuşması için her türlü girişimi sürdürüyoruz. Bugün bir çarpışmanın içindeyiz. Bir yanda halkın iradesini, adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunan bizler var; diğer yandan ise siyasi baskıyla yargıyı yönlendirmeye çalışan bir anlayış. Bu mücadele, seçim sürecine kadar devam edecek ama biz inanıyoruz ki halk, sandıkta gereken cevabı verecektir" ifadelerini kullandı.

"Dayanışmayla daha adil bir dünya"

Eşki ise belediyelerin kardeş şehirleri aracılığıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek, "Şu an Bornova'nın Balkanlar'da 13 kardeş şehri var. Bosna'da, Makedonya'da, Yunanistan'da güçlü bağlar kurduk. Almanya ile ilişkilerimiz sürüyor. Abide-i Hürriyet Parkı'na koyduğumuz Şah İsmail heykelinden sonra Tebriz'den de kardeş şehir olma talebi gelmesi bizi çok mutlu etti. Hedefimiz, Bornova'yı en fazla kardeş şehir bağına sahip kentlerden biri yapmak. Çünkü biz inanıyoruz ki dünya, yerelden başlayan dayanışmayla daha adil bir yer haline gelebilir" diye konuştu.

Ziyaret için teşekkür eden Dernek Başkanı Melek Taşol ise "Böyle bir dönemde bu tür ziyaretler, yalnız olmadığımızı bize hissettiriyor. Verdiğiniz mesajlar ve bizimle kurduğunuz bağ için çok teşekkür ederiz. Birlikte güçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Kültür ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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