Bornova'da Müzik Eğitimi Projesi Yenilendi - Son Dakika
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Bornova'da Müzik Eğitimi Projesi Yenilendi

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Bornova Belediyesi ve İnci Vakfı arasında 2015'te başlayan müzik eğitimi projesi, yeni protokolle üçüncü dönemine girdi. 7-18 yaş arası çocuklara sanat ve müzikle sosyal becerilerini geliştirme fırsatı sunulacak.

14.11.2024 09:56  Güncelleme: 10:03
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(İZMİR)- Bornova Belediyesi ve İnci Vakfı arasında 2015 yılında başlayan ve çocukları müzikle buluşturmayı amaçlayan proje, yenilenen protokol ile üçüncü dönemine giriyor. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ile İnci Vakfı Güç Kaynağı Yönetim Kurulu Başkanı Ece Elbirlik Ürkmez'in imzaladığı protokol ile 7-18 yaş arası çocukların müzikle tanışması sağlanacak.

Başkan Ömer Eşki, iş birliği hakkında şunları söyledi:

"Bornova'da 8 yıldır devam eden İnci Vakfı protokolünü yeniledik. Çocuklarımızın müzik ve sanatla buluşmasında büyük katkı sağladığını düşündüğümüz bu projenin Naldöken Mahallesi'nde devam edeceğini mutlulukla beyan ediyorum. Tüm çocuklarımıza ve ailelerine hayırlı olsun."

Ece Elbirlik Ürkmez ise "Müzik aracılığıyla çocuklarımızın sosyal becerilerini geliştirmeyi, özgüvenlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bornova Belediyemizin verdiği destekler çok değerli. Yeni dönemde yeni heyecanlarla birlikte olacağımıza inanıyoruz" diyerek katkılarından dolayı Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti.

"El Sistema" yöntemi ile sosyal dönüşüm

Aralık 2015'te başlayan İnci Vakfı Çocuk Orkestrası, Venezuela'da Jose Antonio Abreu'nun başlattığı "El Sistema" yöntemini benimsiyor. Yetenek ayrımı yapmaksızın enstrüman eğitimi verilen bu projede, kısıtlı imkanlara sahip bölgelerdeki çocukların sosyal yaşama katılımı hedefleniyor. Abreu'nun "Çocukları uyuşturucu ve şiddetten uzak tutmanın en iyi yolu, onlara sanatla sağlanacak ruhsal gelişimdir" sözleri doğrultusunda sürdürülen projeyle, çocuklara birlikte hareket etme, bir bütünün parçası olma yetisi kazandırmak amaçlanıyor.

Bornova\'da Müzik Eğitimi Projesi Yenilendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Müzik Eğitimi Projesi Yenilendi - Son Dakika

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