Bornova\'da Tombala Operasyonu: 126 Kişiye 809 Bin 550 TL Cezai İşlem Uygulandı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese birer gün arayla düzenlenen operasyonlarda tombalayla kumar oynadıkları belirlenen 126 kişiye toplam 809 bin 550 TL ceza kesildi. Kumar oynatıp, yer temin ettikleri belirlenen 2 işletme sahibi gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Gökdere ve Yaka Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine dün ve bugün 2 iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynandığı belirlenen iş yerlerindeki 126 kişiye toplam 809 bin 550 TL para cezası kesildi. İşletme sahipleri Ö.E. ve M.Ç., gözaltına alındı. Her iki işletme de mühürlendi. İşletme sahipleri hakkında 'kumar oynama ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatılmak üzere tutanak tutuldu. İşletme sahipleri Ö.E. ve M.Ç., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
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