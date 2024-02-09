Bornova'da Tombala Operasyonu: 126 Kişiye 809 Bin 550 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Bornova'da Tombala Operasyonu: 126 Kişiye 809 Bin 550 TL Cezai İşlem Uygulandı

Bornova\'da Tombala Operasyonu: 126 Kişiye 809 Bin 550 TL Cezai İşlem Uygulandı

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonlarda tombalayla kumar oynadıkları belirlenen 126 kişiye toplam 809 bin 550 TL ceza kesildi. İşletme sahipleri gözaltına alındı.

09.02.2024 18:13
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İZMİR'in Bornova ilçesinde, iki ayrı adrese birer gün arayla düzenlenen operasyonlarda tombalayla kumar oynadıkları belirlenen 126 kişiye toplam 809 bin 550 TL ceza kesildi. Kumar oynatıp, yer temin ettikleri belirlenen 2 işletme sahibi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Gökdere ve Yaka Mahallesi'nde kumar oynandığı ihbarı üzerine dün ve bugün 2 iş yerine operasyon düzenledi. Tombala oynandığı belirlenen iş yerlerindeki 126 kişiye toplam 809 bin 550 TL para cezası kesildi. İşletme sahipleri Ö.E. ve M.Ç., gözaltına alındı. Her iki işletme de mühürlendi. İşletme sahipleri hakkında 'kumar oynama ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan soruşturma başlatılmak üzere tutanak tutuldu. İşletme sahipleri Ö.E. ve M.Ç., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bornova'da Tombala Operasyonu: 126 Kişiye 809 Bin 550 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bornova'da Tombala Operasyonu: 126 Kişiye 809 Bin 550 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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