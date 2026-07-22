Bornova\'da Uyuşturucu Operasyonu

İzmir'in Bornova ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan şüphelinin otomobilinde 118 bin 320 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Egemenlik Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, M.Y.K. (26) idaresindeki 34 FOK 486 plakalı otomobili durdurmak istedi.
İhtara uymayan sürücü, 7058 Sokak'ta araçtan inerek kaçmaya çalıştı. Kovalama sonucu M.Y.K. çevredeki bir parkta yakalandı.
Otomobilde yapılan aramalarda 4 torba içerisinde 118 bin 320 uyuşturucu hap bulundu.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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