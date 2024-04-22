Bornova Belediye Başkanı Yeşilçam Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bornova Belediye Başkanı Yeşilçam Mahallesi'ni Ziyaret Etti

Geniş Video İzle

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilçam Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahallede ihtiyaç duyulan hizmet ve yatırımları en kısa sürede yapacaklarını söyleyen Başkan Eşki, fiziki yatırımlarla, sosyal desteklerle, meslek eğitimine yönelik projelerle Yeşilçam’ın çehresini değiştireceklerini söyledi.

22.04.2024 10:30  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilçam Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede ihtiyaç duyulan hizmet ve yatırımları en kısa sürede yapacaklarını söyleyen Başkan Eşki, fiziki yatırımlarla, sosyal desteklerle, meslek eğitimine yönelik projelerle Yeşilçam'ın çehresini değiştireceklerini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeşilçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilçam Mahallesi Muhtarı Hamdi Şengül ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Eşki, hem mahallelilerin isteklerini dinledi hem de bölgeyi kalkındırmak için hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİ

Şehit Musa Can İlkokulu'nu da ziyaret ederek yöneticiler ve öğretmenlerden okulun eksiklikleri hakkında bilgi alan Başkan Eşki, Yeşilçam Mahallesi'nde mesleki eğitim konusunda talep olduğunu, bu talebi karşılamak ve gençlerin iş sahibi olmalarına destek olmak için bu konudaki projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Yeşilçam Mahallesi Taziye Evi'nin genişletilmesi, futbol sahasının yenilenmesi ve aynı bölgedeki rekreasyon alanının genişletilmesi çalışmalarını en kısa zamanda başlatacaklarını belirten Başkan Eşki, "Yeşilçam'da yapacak çok işimiz var. Burası kısa süre içinde bambaşka bir yer olacak. Okulumun ihtiyaçlarını da önümüzdeki yaz döneminde çözeceğiz" diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Yeşilçam Mahallesi\'ni Ziyaret Etti
Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Yeşilçam Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel:
    11:16 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Halk 'Bunlar Gitsin, Bunlarla Olmuyor' Dediğinde Erken Seçim Geliyor Demektir, Bu Sesler Geliyor"

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yakın zamanda büyük bir ''emekli mitingi' yapacaklarını söyledi. Özel, mülakat sorunu için gençlerle birlikte mücadele edecekleri de belirterek, ''Belki bir ‘mülakata hayır’ mitinginde buluşacağız gençlerle. Sayın Erdoğan ‘bunu çözeceğiz’ derse görüşmemizde tabi bu mitinge gerek de kalmaz'' dedi. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gündemine ilişkin de Özel, ''Böyle kritik bir görüşmeden en önce daha önce bu görevi yapmış olan genel başkanlarımızın görüşlerini alacağım. Bu imkanı bulduktan sonra da Sayın Erdoğan’dan randevu talep edeceğiz. Ülkenin cumhurbaşkanı ne zaman randevu verirse ona uyarız. Randevuyu eğer Çankaya Köşkü’nde verirse çok şık olur” dedi.

  • Kayseri OSB Teknik Kampüsü İçin Protokol İmzalandı
    11:15 Kayseri OSB Teknik Kampüsü İçin Protokol İmzalandı

    Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulması planlanan Kayseri OSB Teknik Kampüsü için protokol imzalandı. Yaklaşık 35 bin metrekare alanda, 55 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak kampüs için çalışmalar hızlandı. Proje kapsamında fakülte binası, meslek yüksekokulu binası ve ilköğretim okulu yapılacak. Kayseri OSB'nin eğitim alanında da önemli bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

  • DPÜ Kadın ve Erkek Takımları Salon Futbolu Bölgesel Lig Şampiyonu Oldu
    11:14 DPÜ Kadın ve Erkek Takımları Salon Futbolu Bölgesel Lig Şampiyonu Oldu

    Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Salon Futbolu Bölgesel Lig müsabakalarında DPÜ kadın ve erkek takımı namağlup şampiyon olarak Süper Lig'e yükselme maçlarına katılmaya hak kazandı. Kadın takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyon olurken, erkek takımı da yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı.

  • Bilecik'te Otodan Hırsızlık Olayında 1 Şüpheli Yakalandı
    11:14 Bilecik'te Otodan Hırsızlık Olayında 1 Şüpheli Yakalandı

    Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen 'Otodan Hırsızlık' olayında yapılan araştırmalar sonucunda güvenlik kamera görüntüleri incelenerek 1 şüpheli şahıs yakalandı. Aracın içerisinden çalınan müzik tesisatı ekipmanları ise araç sahibine teslim edildi.

  • NVIDIA GeForce NOW, Nisan Ayında Altı Yeni Oyun Ekledi
    11:10 NVIDIA GeForce NOW, Nisan Ayında Altı Yeni Oyun Ekledi

    NVIDIA, önemli oyunları GeForce Now abonelerine sunmaya devam ediyor. Bu ay altı yeni oyun ekleyen GeForce NOW, No Rest for the Wicked gibi dikkat çeken yapımlara sahip. Ayrıca Evil West, The Crew Motorfest, Kill It With Fire 2, Lightyear Frontier ve Tomb Raider I–III Remastered da hizmete eklendi.

  • Cem Yılmaz, Isırılmış Kurabiye Fotoğrafı Paylaştı
    11:10 Cem Yılmaz, Isırılmış Kurabiye Fotoğrafı Paylaştı

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından Acıbadem kurabiyesi fotoğrafı paylaştı. Paylaşım, Sarıkaya'ya gönderme olarak yorumlandı. Yılmaz, eleştirilere ise sosyal medyadan ateş püskürdü.


10:05 CHP’den emeklilerle ilgili yeni hamle Özgür Özel duyurdu CHP'den emeklilerle ilgili yeni hamle! Özgür Özel duyurdu
09:49 Küflü çikolata krizi tırmanıyor 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı Küflü çikolata krizi tırmanıyor! 2 büyük zincir market Patiswiss ürünlerini raflardan kaldırdı
09:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak’a gidiyor 20’den fazla anlaşma imzalanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yıl sonra Irak'a gidiyor! 20'den fazla anlaşma imzalanacak
08:42 Şanlıurfa’da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi Şanlıurfa'da genç bir kadın sokak ortasında çırılçıplak görüntülendi
08:11 8 ilde terör örgütüne ağır darbe 82 mağara ve sığınak imha edildi 8 ilde terör örgütüne ağır darbe! 82 mağara ve sığınak imha edildi
09:36 Aracında tiner içip kendini ateşe verdi Aracında tiner içip kendini ateşe verdi
09:32 Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı Meteorolojiden 3 bölgeye toz taşınımı uyarısı
08:57 Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı Uçuruma devrilen minibüs yandı: 3 ölü, 18 yaralı
02:53 Kiracı-dükkan sahibi tartışması kötü bitti 1 yaralı Kiracı-dükkan sahibi tartışması kötü bitti! 1 yaralı
00:42 Şişli’deki AVM’de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
00:39 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’taki caddelere Türk bayrağı asıldı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı
23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 11:17:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Yeşilçam Mahallesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement