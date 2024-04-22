Bornova Belediye Başkanı Yeşilçam Mahallesi\'ni Ziyaret Etti

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Yeşilçam Mahallesi'ni ziyaret etti. Mahallede ihtiyaç duyulan hizmet ve yatırımları en kısa sürede yapacaklarını söyleyen Başkan Eşki, fiziki yatırımlarla, sosyal desteklerle, meslek eğitimine yönelik projelerle Yeşilçam'ın çehresini değiştireceklerini söyledi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle ziyaretleri kapsamında Yeşilçam Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yeşilçam Mahallesi Muhtarı Hamdi Şengül ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Eşki, hem mahallelilerin isteklerini dinledi hem de bölgeyi kalkındırmak için hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

MESLEKİ EĞİTİM DESTEĞİ

Şehit Musa Can İlkokulu'nu da ziyaret ederek yöneticiler ve öğretmenlerden okulun eksiklikleri hakkında bilgi alan Başkan Eşki, Yeşilçam Mahallesi'nde mesleki eğitim konusunda talep olduğunu, bu talebi karşılamak ve gençlerin iş sahibi olmalarına destek olmak için bu konudaki projelerini hayata geçireceklerini söyledi.

Yeşilçam Mahallesi Taziye Evi'nin genişletilmesi, futbol sahasının yenilenmesi ve aynı bölgedeki rekreasyon alanının genişletilmesi çalışmalarını en kısa zamanda başlatacaklarını belirten Başkan Eşki, "Yeşilçam'da yapacak çok işimiz var. Burası kısa süre içinde bambaşka bir yer olacak. Okulumun ihtiyaçlarını da önümüzdeki yaz döneminde çözeceğiz" diye konuştu.