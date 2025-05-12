Bornova'da Zeus Sunağı'nın İadesi İçin 35 Yıllık Mücadele

(İZMİR) - Bornova Belediyesi, "Taşların Hafızası Söyleşi Serisi"nde araştırmacı yazar ve eski Bergama Belediye Başkanı Sefa Taşkın'ı misafir etti. Taşkın, Zeus Sunağı'nın iadesi için 35 yıldır yürüttüğü mücadeleyi anlatırken; bu deneyimden yola çıkarak Bornova'nın da Homeros gibi evrensel değerlerine sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

Araştırmacı yazar ve eski Bergama Belediye Başkanı Taşkın, Zeus Sunağı'nın Almanya'dan geri getirilmesi için verdiği 35 yıllık mücadeleden süzülen birikimi, Bornova Belediyesi Müze Müdürlüğü tarafından Dramalılar Köşkü'nde düzenlenen ve moderatörlüğünü sanat tarihi uzmanı Ezel Kurmuş'un üstlendiği "Taşların Hafızası Söyleşi Serisi"nde Bornovalılarla paylaştı.

Taşkın, Bornova'nın yetiştirdiği evrensel bir değer olan Homeros'un yalnızca bir "yerel miras" değil, tüm insanlığın kültürel zenginliği olduğunu vurguladı. Homeros'un mirasına sahip çıkmanın bilimsel, sürekli ve kapsamlı bir stratejiyle mümkün olacağını belirten Taşkın, "Önce paradigmayı belirlemeli, kültürel mirası bir devlet politikası haline getirmeliyiz" dedi.

Antik dönemden bugüne uzanan kültürel zenginliğe dikkati çeken Taşkın, "Milattan önce 177'deki depremde yıkılan İzmir'i yeniden inşa ettiren Aristides de bizim, Homeros da bizim" diye konuştu.

Taşkın, Berlin Müzesi'nde sergilenen bin 496 Anadolu kökenli eserin yasa dışı yollarla götürüldüğünü, Carl Humann'ın "tarihi bir hırsız" olduğunu belgelerle kanıtladıklarını aktardı. Taşkın, 157 konferans ve kitaplarla büyüttüğü mücadelenin, Almanya'da dahi karşılık bulduğunu belirterek, "İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi de 2020 yılında Zeus Sunağı'nın iadesi konusunda karar aldı. Mücadelemiz sürüyor" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkan Yardımcısı Duygu Bölük ise "Sayın Taşkın'ın yerel yönetimler ile kültürel miras arasında kurduğu bağ, bizler için çok kıymetli. Bornova'nın kültürel mirasını ortaya çıkarmak ve tanıtmak için çalışmalarımız sürecek" dedi.