Bornovalı Miniklere "Güneş Herkes İçin Parlar" Oyunu Sahnelendi - Son Dakika
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Bornovalı Miniklere "Güneş Herkes İçin Parlar" Oyunu Sahnelendi

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Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), “Güneş Herkes İçin Parlar” adlı çocuk oyunuyla, ilçedeki ilkokul öğrencileriyle buluştu.

22.12.2024 10:00  Güncelleme: 10:05
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), "Güneş Herkes İçin Parlar" adlı çocuk oyunuyla, ilçedeki ilkokul öğrencileriyle buluştu.

Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu (BBŞT), "Güneş Herkes İçin Parlar" adlı çocuk oyunuyla ilkokul öğrencilerine tiyatro deneyimi yaşattı. Bornova Belediyesi Çamdibi Şehit Er Adem Bilaloğlu Tesisleri'ndeki Nedret Güvenç Sahnesi'nde ücretsiz olarak sahnelenen oyun, Batı Anadolu Çimento İlkokulu, Yıldırım Beyazıt İlkokulu, Tülay Aktaş İşitme Engelliler İlkokulu, Ömer Seyfettin İlkokulu ve Çamdibi Kordon Birlik İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Önümüzdeki günlerde Bornova'daki diğer okullardan öğrenciler de oyunu izleyebilecek.

"Sanat çocuklarımızın gelişimine ilham veriyor"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, oyunla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çocuklarımızın kültür ve sanatla iç içe büyümesi, onların yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştiren önemli bir unsurdur. BBŞT'nin bu oyunu, dostluk, farklılıkların güzelliği ve özgürlük gibi değerli mesajları çocuklarımıza kazandırıyor. Bornova Belediyesi olarak, çocuklarımıza ilham veren projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Oyuncular ayakta alkışlandı

Oyun, Karga ve Ayı'nın dostluk hikayesi üzerinden, cesaret, farklılıklara saygı ve birlikte yaşama kültürünü vurguladı. Minik izleyiciler hem eğlendi hem de hayatlarına değerli mesajlar kattı. Oyunun sonunda oyuncular ve kukla sanatçıları, çocukların coşkulu alkışlarıyla ödüllendirildi.

Oyun Hakkında

Alman yazar Martin Baltscheit'in kaleme aldığı "Güneş Herkes İçin Parlar", hayvanlar, insanlar ve bitkiler arasında barış ve özgürlük mücadelesini ele alıyor. Oyunda; farklılıkların güzelliği, cesaretin bulaşıcı etkisi ve dostluğun evrenselliği vurgulanıyor.

Bornovalı Miniklere "Güneş Herkes İçin Parlar" Oyunu Sahnelendi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornovalı Miniklere 'Güneş Herkes İçin Parlar' Oyunu Sahnelendi - Son Dakika

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