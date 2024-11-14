Borrell'den İsrail ile Diyaloğa Siyasi Askı Teklifi

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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Gazze Şeridi'nde insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği iddiaları üzerine İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınmasını teklif ettiği öne sürüldü.

Euronews'ün ismi verilmeyen AB yetkilileri ve diplomatlara dayandırdığı haberine göre, Borrell, İsrail ile siyasi görüşmeleri askıya alma önerisini bugün büyükelçiler düzeyinde yapılan toplantıda gündeme getirdi.

Borrell'in Gazze Şeridi'nde insan hakları ve uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını gerekçe göstererek sunduğu öneriyi, 18 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları toplantısında tartışmaya açması bekleniyor.

Önerinin uygulanması üye ülkeler arasında oybirliğine varılmasıyla mümkünken, Birlik içinde İsrail- Filistin konusundaki bölünmeler nedeniyle anlaşmaya varılması olası görülmüyor.

Kaynaklar, toplantıda söz alan büyükelçilerin çoğunun öneriye ilişkin olumsuz görüş bildirdiğini aktardı.

Kaynaklardan biri, "Bu öneri her şeyden önce ilişkilerde bir şeylerin yanlış gittiğine dair siyasi sinyaldir. Aynı zamanda İsrail'i nihayet eylemlerini açıklamaya ve haklılığını ispatlamaya zorlamanın bir yolu olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya ve İrlanda, Ortaklık Anlaşması'nın gözden geçirilmesini istemişti

İspanya ve İrlanda, 14 Şubat'ta AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup göndererek AB-İsrail Ortaklık Anlaşması'nda öngörülen insan hakları ve demokratik ilkelere ilişkin yükümlülüklerin ihlal edilip edilmediğinin "acilen gözden geçirilmesi" talebinde bulunmuş ancak bu konuya dair herhangi bir adım atılmamıştı.

Haziran 2000'de yürürlüğe giren AB-İsrail Ortaklık Anlaşması, İsrail'e AB pazarında birçok imtiyaz tanırken aynı zamanda siyasi ve kültürel diyaloğun da temelini oluşturuyor.

İspanyol ve İrlandalı liderin de atıfta bulunduğu anlaşmanın ikinci maddesi İsrail'in insan hakları ve demokratik ilkelere saygı duymasını gerektiriyor.