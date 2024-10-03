Borrell'den İsrail'in Sağlık Çalışanlarına Saldırısına Kınama - Son Dakika
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Borrell'den İsrail'in Sağlık Çalışanlarına Saldırısına Kınama

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Beyrut'taki sağlık çalışanlarına saldırısını kınadı.

03.10.2024 16:16
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sağlık çalışanlarını hedef almasını kınadı.

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail ordusu, Beyrut'un merkezinde bir gecede sağlık çalışanlarını bir kez daha hedef aldı. Sağlık görevlileri de dahil 7 kişi öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Sivillerin sadece saldırıların kurbanı olmakla kalmadığını, aynı zamanda acil bakım hizmetlerinden de mahrum kaldığını kaydeden Borrell, "Bu insan hakları ihlalini kınıyorum." paylaşımında bulundu.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 1374 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası sürerken Suriye'ye on binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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