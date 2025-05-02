Borsa İstanbul'da 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

BORSA İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Şüpheliler, İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonlarla 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12'si tutuklama talebiyle, 1 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.