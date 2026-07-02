Derin deniz boru döşeme gemisi Boğaz'dan geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derin deniz boru döşeme gemisi Boğaz'dan geçiyor

Derin deniz boru döşeme gemisi Boğaz\'dan geçiyor
02.07.2026 07:05  Güncelleme: 07:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'dan Romanya'ya giden 215,9 metre uzunluğundaki Bahama bayraklı JSD6000 gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerken boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Gemi, Romanya'daki doğal gaz boru hattı çalışmalarında kullanılacak.

İTALYA'dan Romanya'ya giden 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

İtalya'dan Romanya'ya seyreden, Bahama Adaları bayraklı 215,9 metre uzunluğundaki 'JSD6000' isimli derin deniz boru döşeme gemisi, saat 06.00'da İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) römorkörlerinin eşlik ettiği geminin geçişi nedeniyle İstanbul Boğazı, geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı. Öte yandan geminin, Romanya'daki doğal gaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, Denizcilik, Romanya, Ekonomi, Bahama, İtalya, Enerji, Ulaşım, Güncel, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derin deniz boru döşeme gemisi Boğaz'dan geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Şanlıurfa'da intihar girişiminde bulunan daire başkanı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
WhatsApp’ta yeni dönem Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor WhatsApp'ta yeni dönem! Telefon numarası paylaşma zorunluluğu kalkıyor
İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney’in öldürülmesine misilleme yapın İranlı din adamından tedirgin eden çağrı: Hamaney'in öldürülmesine misilleme yapın
Trump’ın servetinde kripto patlaması Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı Trump'ın servetinde kripto patlaması! Bir yılda 1,4 milyar dolar kazandı
Kılıçdaroğlu’ndan tartışma yaratan atama Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı Kılıçdaroğlu'ndan tartışma yaratan atama! Ankara İl Yönetimi listesinde yer aldı
Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı Atölyedeki genci zorla öpmeye çalıştı, beklemediği tepkiyle karşılaştı

06:34
ABD’nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere’den ayrıldı
ABD'nin B-52 filosu İran görüşmeleri sürerken İngiltere'den ayrıldı
05:04
Edin Dzeko’dan Dünya Kupası’na hüzünlü veda
Edin Dzeko'dan Dünya Kupası'na hüzünlü veda
02:27
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
Filistinli kaleci Salim Al-Ashqar, İsrail askerleri tarafından öldürüldü
01:52
Yıllarca unutulmayacak maç Belçika’dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 1205’te tarihi son
Yıllarca unutulmayacak maç! Belçika'dan 3 dakikada mucizevi geri dönüş ve 120+5'te tarihi son
01:00
Trump’tan Çin’e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz
Trump'tan Çin'e Panama Kanalı resti: Buna izin vermeyeceğiz
21:43
Şam’ı gezen kadın turiste taciz şoku
Şam'ı gezen kadın turiste taciz şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 07:10:37. #7.12#
SON DAKİKA: Derin deniz boru döşeme gemisi Boğaz'dan geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.