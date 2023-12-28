Boşandığı Eski Eşi Tarafından Sokakta Öldürülen Kadının Cinayeti Ortaya Çıktı

MARDİN'de sokakta yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu'nun (31), boşandığı Ahmet Tahir Erat tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Erat'ın velayeti kendisinde olan çocuklarını görmesi için eski eşi Kuşçu'yu çağırdığı ve sokakta yürürken öldürdüğü belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan Erat, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Gençlik Sokak'ta meydana geldi. 3 çocuk annesi Zeynep Gül Kuşçu, yürürken tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kuşçu'nun başından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Zeynep Gül Kuşçu'nun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

'ÇOCUKLARINI GÖRMEYE GEL' DİYE ÇAĞIRIP ÖLDÜRMÜŞ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptığı araştırmada, Kuşçu'nun cinayet şüphelisinin eski eşi Ahmet Tahir Erat olduğunu tespit etti. Çocuklarının velayeti kendisinde olan Erat'ın, eski eşi Zeynep'e, kendisini aldattığı gerekçesiyle çocuklarını göstermediği, çocuklarını görmeye gelmesini isteyerek evine çağırdığı, sokakta yürüdüğü sırada da tabancayla başına ateş ederek, öldürdüğü ortaya çıktı.

Ekiplerin gözaltına aldığı Ahmet Tahir Erat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zeynep Gül Kuşçu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kamor Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.