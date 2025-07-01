Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanığa Ağır Ceza

Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanığa Ağır Ceza
01.07.2025 18:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emrah Ala, boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala'yı öldürmekten müebbet hapis cezası aldı.

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala'yı (25) boğazından bıçaklayarak öldüren Emrah Ala (37) tutuklu yargılandığı davada, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.

10 Aralık 2023 tarihinde Çankaya ilçesi Orta İmrahor Mahallesi'ndeki İmrahor Caddesi'nde meydana gelen olayda taksi şoförü Emrah Ala, boşanma aşamasındaki eşi Mine Nur Ala ile takside tartışmaya başladı. Emrah Ala, aracı durdurup yanında bulunan bıçakla eşi Mine Nur Ala'yı boğazından bıçaklayarak, öldürdü.

Tutuklanan Emrah Ala, Ankara 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada Mine Nur Ala'nın ailesi ve taraf avukatları da yer aldı. Mine Nur Ala'nın ailesinin avukatı Çisel Demirkan, "Olayın oluş şekli, tanık beyanlarını düşününce sanığın mevcut durumdan keyif aldığı ortada. Bu yüzden 'eşe karşı canavarca hisle öldürme' suçundan cezalandırılmasını istiyoruz. Sanık her aşamada farklı ifadeler verdi. Bazen 'eşim aldatıyordu' bazen de 'akıl sağlığım yerimde değil' dedi. Sanığın bu savunmaları cezada indirim almak içindir" dedi.

'GÖZÜM DÖNDÜ, TAKDİR MAHKEMENİZİN'

Son sözü sorulan sanık Emrah Ala, "Mine kendi isteği ile arabama bindi. Yanında getirdiği bıçağı bir anda bana doğrulttu ve 'Hayatımda başka biri var, yeni bir sayfa açmak istiyorum. Sen de erkek misin?' diyerek yüzüme tükürdü. Benim de o zaman psikolojim kötüydü. Gözüm döndü. Takdir mahkemenizin" diye konuştu

Mahkeme heyeti, sanık Emrah Ala'ya, 'Tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın mahkemedeki olumsuz tavır ve tutumları ile sabıka kaydı nedeniyle sanığa verilen cezada indirim uygulanmadı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3-sayfa, Mahkeme, Ankara, Güncel, Emrah, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı Bodrum'da iki şahıs sigara için kasiyeri bıçakladı
Leroy Sane’den sonra Galatasaray’a bir yıldız daha Tottenham ile görüşmeler başladı Leroy Sane'den sonra Galatasaray'a bir yıldız daha! Tottenham ile görüşmeler başladı
Fenerbahçe’de Levent Mercan’a Süper Lig’den iki sürpriz talip Fenerbahçe'de Levent Mercan'a Süper Lig'den iki sürpriz talip
Beyaz Saray, Trump’ın Suriye’ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı Beyaz Saray, Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını açıkladı
Leman dergisine saldırı Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar Leman dergisine saldırı! Binayı taşlayıp içeri girmeye çalıştılar
Flaş iddia Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul’a geliyor Flaş iddia! Jhon Duran Fenerbahçe için bu gece İstanbul'a geliyor
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık

17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
16:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Leman’ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki: Alçakça bir provokasyondur
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
14:29
Muhammed Yakut’un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı İşte son sözleri
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
23:08
Leman dergisi önünde protesto
Leman dergisi önünde protesto
23:06
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
23:06
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
22:59
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
22:46
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 19:00:42. #7.13#
SON DAKİKA: Boşanma Aşamasındaki Eşini Katleden Sanığa Ağır Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.