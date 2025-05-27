Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın İfadesi - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Adamın İfadesi

27.05.2025 10:47
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Çanakkale'de, Uğur Zan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep'i motosiklet üzerindeyken öldürdü.

ÇANAKKALE'de, boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ın (25) motosikletinin önünü kesip, çıkan tartışmada tabancayla öldüren Uğur Zan'ın (34) polisteki ifadesi ortaya çıktı. Zan'ın ifadesinde, "Zeynep cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e (Kadın Destek Uygulaması) basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum" dedi.

Olay, 16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. Uğur Zan, 34 GGZ 686 plakalı otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı 17 EE 166 plakalı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zan kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

'ZEYNEP'İ ARKASINDAN ARACIM İLE TAKİP ETTİM'

Uğur Zan'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Zan ifadesinde şunları söyledi:

"Zeynep ile son bir kez konuşmak istiyordum. Mahalle girişinden geçtiğim esnada Zeynep'i motosiklet ile mahalleden çıkarken gördüm. Zeynep'i aracım ile takip ettim. Araç ile Zeynep'in yanına yaklaşarak kornaya bastım. Zeynep beni görünce motosikleti sağa doğru yanaştırdı. Ben de Zeynep'in önüne aracımı durdurdum. Aracımdan inerek, Zeynep'in yanına gittim. Bu esnada Zeynep motorun üzerinde oturuyordu. Bana hitaben 'Ne istiyorsun, çabuk söyle. İşim var gideceğim' dedi. Ben de 'İşlerin benden önemli mi? Seninle konuşmaya geldim, neden böyle yapıyorsun? 30 gün uzaklaştırma almışsın' dedim. Zeynep, 'Haberim yok' dedi ve cep telefonunu çıkardı. Daha önceki olaylardan, beni kameraya çekeceğini veya KADES'e basacağını sandım ve bir anda öfkelendim. Aracımın sağ koltuğunda bulunan montumun cebindeki silahı aldım ve tekrar Zeynep'in yanına geldim. Zeynep benim elimdeki silahı gördü. Silahı Zeynep'e doğru doğrulttum. Ancak silahın nasıl patladığını bilmiyorum."

'POLİSLERE ISLIK ÇALIP, TESLİM OLDUM'

Olayın şoku ile titremeye başladığını belirten Uğur Zan, ifadesinin devamında, "Araca doğru yöneldim ve silahı araca bırakarak, yürümeye başladım. Bu esnada çevredekiler, 'Kaçıyor' diye bağırmaya başladı. Olay yerinden uzaklaşıp, bir kaldırıma oturdum. Bir süre sonra yoldan geçen polislere ıslık çalarak, olduğum yeri bildirdim ve teslim oldum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA

Motosiklet, Çanakkale, Polis, Son Dakika

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