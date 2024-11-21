Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Kaçtı - Son Dakika
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Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Zanlı Kaçtı

Ankara'da ev hapsindeki Servet Bozkurt, boşanma aşamasındaki eşi Elif'i ve bir arkadaşını öldürdü.

21.11.2024 17:49
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Ankara'da ev hapsi cezası olan kişi, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra tartıştığı başka kişiyi daha öldüren zanlı, olay yerinden kaçtı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen cinayet ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Servet Bozkurt adlı kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi.

Daha sonra arkadaşı Hasan Ş'nin işlettiği tekel büfesine para almak için gittiği belirtilen Servet Bozkurt'un, burada tartıştığı Hasan Ş'yi de bıçaklayarak öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Bozkurt, elektronik kelepçeyle ev hapsine çarptırılmıştı

Servet Bozkurt hakkında, Ankara'da Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e, Sincan Cezaevi'ndeki duruşma sırasında saldıran Mertcan Kılıç'ı azmettirdiği gerekçesiyle elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezası verildiği belirlendi.

Elektronik kelepçesini kırarak çıkardığı belirtilen Bozkurt'un, öldürdüğü eşiyle aynı evde yaşadığı, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edildi.

Öldürülen Elif Bozkurt ile Hasan Ş'nin cenazeleri, ekiplerin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Saldırgan Bozkurt'un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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