Boşanma Krizi Patlama Getirdi

KONYA'da Osman Ç.'nin (33), boşanma aşamasındaki eşine 'Gelmezsen evi de yakacağım, kendimi de yakacağım' diye mesaj atıp, doğal gaz borusunu keserek 17 kişinin yaralanmasına neden olduğu patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı. İddianamede; Osman Ç. hakkında 3 farklı suçtan, çeşitli oranlarda ve zarar gören kişi sayısına göre hapis cezası istendi.

Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'nde Karbel Siteleri'ndeki 71 kişinin oturduğu, 4 katlı 17 daireli İkram Apartmanı'nın 3'üncü katında yaşayan Osman Ç.'nin evinde, 5 Mayıs 2025'te saat 01.30 sıralarında patlama meydana geldi, ardından yangın çıktı. İhbarla adrese polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Ç. ve binada bulunanlardan 17 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İkram Apartmanı ve site içindeki diğer apartmandakiler tahliye edildi. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. İkram Apartmanı başta olmak üzere çevresindeki apartmanlardaki dairelerin çoğu ile site bahçesi ve cadde kenarında park halinde olan araçlarda hasar oluştu.

APARTMAN TAMAMEN YIKILDI

Ekiplerin ilk incelemelerinde; patlamanın bir süredir eşinden ayrı yaşayan Osman Ç.'nin oturduğu dairede kesilen borudan sızan doğal gazdan kaynaklı olduğu anlaşıldı. Uzman bilirkişi heyeti, AFAD ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, bina ve çevresinde incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından patlamanın yaşandığı bina yıkıldı.

İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Osman Ç., sağlık durumu nedeniyle serbest bırakıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; Osman Ç.'nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu, yaşadığı sorunlardan dolayı intihar amaçlı evin mutfak bölümündeki ocağa bağlı doğal gaz borusunu kesmesi sonucu biriken gazın patlama ve yangına neden olduğu belirtildi.

KUSURLU SAYILDI

İddianamede; bilirkişi raporuna da yer verildi. Raporda, "Meydana gelen patlamanın bir iş kazası olmadığı, yangın ve patlamanın meydana geldiği evin içerisinde olduğu halde, yoğun gaz kokusunu fark etmesine rağmen gerekli önlemleri almaması, ocağa bağlı doğal gaz hortumunun kesici aletle, düzgün şekilde kesilmiş olması nedeniyle Osman Ç., olayda etkili ve kusurludur" denildi. Ayrıca iddianamede, doğal gaz ile elektrik dağıtım şirketlerinin ve itfaiyenin olay yeri inceleme raporlarında da yer alan "Doğal gaz borusunun kesici bir aletle kesildiği anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

3 SUÇTAN CEZA İSTEMİ

İddianamede; Osman Ç. hakkında 17 kişiye karşı 'Basit yaralama' suçundan her biri için 6'şar aydan 1'er yıla kadar, 48 kişiye yönelik 'Mala zarar verme' suçundan yine her bir kişi için 8'er aydan 6'şar yıla kadar 'Genel Güvenliği tehlikeye sokmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası istendi.