Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından da karşı hamle

Diyarbakır’da görülen bir boşanma davasının ardından adliye önünde yaşananlar, yeşilçam filmlerini aratmayan cinsten bir "kutlama" düellosuna sahne oldu. 24 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren çiftin ayrılık sevinci, sanal medyada izlenme rekorları kırdı. Eski eşlerden kadın tarafı adliye kapısında davul zurna eşliğinde halay çekerken, eski koca ise duruma bağlamasıyla türkü söyleyerek karşılık verdi.

24 YILLIK EVLİLİK BİTTİ, ADLİYE ÖNÜNDE HALAY BAŞLADI

Olay, 16 Haziran’da Diyarbakır Adliyesi’nde meydana geldi. Aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından F.Ş. isimli kadın ile eşi S.Ş.’nin 24 yıllık evliliği resmen sona erdi. Duruşma salonundan çıkan F.Ş., bu kararı kutlamak için adliye önüne önceden çağırttığı davul zurna ekibini dizdi. Yakınlarıyla birlikte adliye kapısında göbek atıp halay çeken kadının o anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

ESKİ KOCADAN VİDEOLU YANIT

Eski eşinin davul zurnalılı kutlama görüntülerinin sanal medyada hızla yayılmasının ardından, eski koca S.Ş. de sessiz kalmadı. Evinde kameranın karşısına geçen S.Ş., eline bağlamasını alarak anlamlı bir mesajla eski eşine nazire yaptı. Bağlamasıyla dertli bir şekilde "Ağlama Gözlerim Mevlam Kerimdir" türküsünü çalan S.Ş., videonun sonunda eski eşinin şovuna atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: "Envanterimde davul ve zurna olmadığı için her zamanki gibi bağlama çalıyorum. Efendice ve beyefendice sanat yapıyorum."

SANAL MEDYADA ETKİLEŞİM PATLAMASI YAŞANDI

Birbirinden boşanmanın sevincini iki farklı müzik tarzıyla kutlayan Diyarbakırlı eski çiftin videoları, sanal medya platformlarında adeta etkileşim patlaması yaşadı. Binlerce kişi tarafından paylaşılan videolara, "Medeni boşanmanın böylesini ilk kez görüyoruz", "İkisi de kurtulduğuna çok sevinmiş" şeklinde esprili yorumlar yapıldı.