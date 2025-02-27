Bosna Hersek Bağımsızlık Günü Kutlandı

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 1 Mart Bosna Hersek Bağımsızlık Günü dolayısıyla resepsiyon verildi.

Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde düzenlenen resepsiyona, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyesi Denis Becirovic ve Hırvat üye Zeljko Komsic ev sahipliği yaptı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ise programa katılmadı.

Resepsiyona, Yüksek Temsilci Christian Schmidt ile Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Becirovic, burada yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'in uluslararası hukuk açısından varlığı tartışılmaz bir devlet olduğunu ve bunu kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi.

Son yıllarda dünya genelinde üzücü olaylar yaşandığını belirten Becirovic, şöyle devam etti:

"Gerçekle yüzleşmeliyiz. Kendi çıkarları uğruna Boşnakların, Sırpların, Hırvatların ve diğer tüm vatandaşların barış içinde yaşama hakkını tehdit eden kişiler var. Bosna Hersek'in anayasal düzenini yıkmaya çalışanlar mevcut. Bosna Hersek'in anayasal düzenine yönelik her türlü tehdit, doğrudan barışa yönelik bir tehdittir. Dayton Barış Anlaşması'nı bozmayı deneyenler kontrol edilemez sonuçlara yol açmakla sorumlu olacaklardır."

Becirovic, ülkedeki tüm siyasi oluşumlara çağrı yaptığını dile getirerek, "Bütün Boşnaklara, Sırplara, Hırvatlara ve diğer vatandaşlara sesleniyorum, birlikte barışı, istikrarı ve anayasal düzeni koruyalım. 1990'ların trajedisinin tekrarlanmasına izin vermeyelim. Sorumsuz politikacıların bizi toplu bir felakete sürüklemesine engel olalım." diye konuştu.

"Bosna Hersek'in dış politikadaki en büyük önceliği, Avrupa ile ortak bir kaderi paylaşmaktır"

Komsic ise uluslararası güçlerin çoğu zaman saldırganların yanında yer aldığını belirterek, güven konusunda tereddüt yaşadıklarını söyledi.

Ülkeye fayda sağlayacak herkesle diyalog kurmaları gerektiğini ifade eden Komsic, "Dostane ilişkilere sahip olduğumuz ülkelerle temas kurmaya yönelik girişimlerimizi eleştiren kötü niyetli söylemleri reddetmeliyiz. Hiç kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Uluslararası toplumun Bosna Hersek'te etkili bir mekanizma olarak artık var olmadığını açıkça söylemeliyiz. Devletin işleyişi ve kurumlarının sürdürülebilirliği tamamen yerel yetkililerin sorumluluğunda." diye konuştu.

Bosna Hersek'in Avrupa Birliği yolunda ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Komsic, "Bosna Hersek ve Avrupa'nın aynı geleceği paylaştığını unutmamalıyız. Bosna Hersek'in dış politikadaki en büyük önceliği, Avrupa ile ortak bir kaderi paylaşmaktır." dedi.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken, Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti'nde milli bayram olarak kabul edilmiyor.

Bağımsızlık referandumu

Eski Yugoslavya'nın parçalanmaya başlamasıyla 29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ülke genelinde yapılan, Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma katılım yüzde 63,6 olmuş, bağımsızlık için yüzde 99,7 oranında "evet" oyu kullanılmıştı.

Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.