Bosna Hersek Dışişleri Bakanı: Türkiye\'nin Balkanlar\'daki Rolü Yararlı Olabilir

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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Türkiye'nin Balkanlar'daki rolüne ilişkin, "Gerçekten ve içtenlikle dostumuz olarak gördüğüm için Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki ülkelerle ilişkisinin yararlı olacağını ve bölgedeki tüm olayların istikrara kavuşmasında yardımcı olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Konakovic, AA muhabirinin, Türkiye'nin Balkanlar'daki rolü, ülkesinin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım süreci ve Münih Güvenlik Konferansı'na yönelik sorularını yanıtladı.

Bakan Konakovic, Türkiye'nin, ülkesinin "en önemli ortaklarından" biri olduğunu vurgulayarak, "Dış politika anlamında mükemmel ilişkilerimiz var." diye konuştu.

Türkiye ile Bosna Hersek'in "tarihsel" olarak da iyi ilişkileri bulunduğunun altını çizen Konakovic, "Biz, Türkiye'yi sadece ortak olarak değil, dostumuz olarak da görüyoruz." dedi.

Konakovic, Türkiye'nin, Bosna Hersek'teki siyasi aktörlerle ilişkisine de değinerek, Türkiye'nin, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik ile iletişimine de işaret etti.

RS'nin Bosna Hersek içinde bir oluşum olduğunu hatırlatan Konakovic, "Her türlü diyaloğu yürütmek faydalı olabilir, özellikle de şu anda Bosna Hersek'teki insanlar arasındaki ilişkileri yumuşatacak birine ihtiyacımız var çünkü son savaştan kalan bazı yaralar hala hatırımızda." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'yi önemli ortak olarak nitelendirdi

Konakovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililerin, Bosna Hersek'in "gerçek dostu" olduğunu belirterek, Türkiye'nin Bosna Hersek'teki aktörlerle ilişkisinin, ülkesinde farklı görüşlere neden olduğunu belirttiği NATO ile entegrasyon konusunda da faydalı olabileceğini kaydetti.

Türkiye'nin tüm Batı Balkanlar ve özellikle ülkesi için "önemli ortak" olduğunun altını çizen Bakan Konakovic, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkileri de "oldukça iyi" ifadesiyle tanımlayarak, Sırbistan'daki Türk yatırımlarını hatırlattı.

Konakovic, Türkiye'nin Sırbistan ile iyi ilişkilerinin Balkanlar için faydalı olabileceğini vurgulayarak, Türkiye'nin, Bosna Hersek ile Sırbistan ilişkilerindeki rolüne dikkati çekti.

Türkiye'nin, Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ın dahil olduğu toplantılarda yer aldığını kaydeden Konakovic, "Gerçekten ve içtenlikle dostumuz olarak gördüğüm için Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki ülkelerle ilişkisinin yararlı olacağını ve bölgedeki tüm olayların istikrara kavuşmasında yardımcı olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Bosna Hersek'in AB sürecini değerlendirdi

Konakovic, AB'de genişleme sürecine yönelik yaklaşımında Rusya- Ukrayna Savaşı sonrası değişim olduğuna işaret ederek, AB'nin, birçok bölgenin istikrarının önemini anladığını ve son dönemlerde entegrasyon için "kapıyı açtığını" kaydetti.

Ülkesinin ticari ilişkilerinde AB'nin önemli yer tuttuğunun altını çizen Konakovic, AB sürecinin Bosna Hersek için öncelikli dış politika konusu olduğunu söyledi.

Konakovic, Bosna Hersek'in AB sürecinin ortasında olduğunu aktararak, sürecin zorluklarıyla ilgili "Özellikle tarihimizi aynı şekilde görmeyen insanlarla, soykırımı inkar eden, savaş suçlarını ve suçluları kutlayanlarla tüm bu diyalogları konuşmak gerçekten karmaşık." dedi.

Bu gibi durumlara rağmen "ülkesinin geleceği için" AB sürecinin önemine vurgu yapan Konakovic, "Ekonomimizin güçlü şekilde gelişmesi için tek şansımız, AB'ye tam üye olma fırsatını, pazarımızı Avrupa Tek Pazarı'na entegre etmek için kullanmak olabilir." ifadesini kullandı.

Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Batı Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonu konusunda panelin öneminden bahseden Konakovic, AB ile ekonomik ilişkilerin de konferansta ele alınacağını bildirdi.

Konferansın meslektaşlarıyla karşılıklı olarak deneyimlerini paylaşmak için fırsat sağladığını sözlerine ekleyen Bakan Konakovic, Türkiye'ye iyi dileklerini iletti.