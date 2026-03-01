Bosna Hersek'in bağımsızlığının 34. yıl dönümü törenlerle kutlandı - Son Dakika
Bosna Hersek'in bağımsızlığının 34. yıl dönümü törenlerle kutlandı

Bosna Hersek\'in bağımsızlığının 34. yıl dönümü törenlerle kutlandı
01.03.2026 17:29
Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde yapılan referandumda Bosna Hersek'te ilan edilen bağımsızlığın 34. yılı kutlamaları için törenler düzenlendi.

29 Şubat-1 Mart 1992 tarihlerinde yapılan referandumdan sonra bağımsız olan ülkede kutlamalar kapsamında bugün düzenlenen ilk törende, başkent Saraybosna'daki Hum Dağı'nda Bosna Hersek bayrağı göndere çekildi ve milli marş dinletildi.

Törenler kapsamında bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrine çiçek bırakıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Hırvat üye Zeljko Komsic ile Boşnak Üye Denis Becirovic'in de katıldığı törende, Kovaçi Şehitliği'nde dua edildi.

Komsic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'in varlığının tartışma konusu olmadığını söyledi.

Bosna Hersek'in uluslararası alanda tanınmış bir devlet olduğunu kaydeden Komsic, şöyle devam etti:

"Bizi takip eden kötülükle, bu ülkeyi yeniden geçen yüzyılın sonuna sürüklemek isteyen politikalarla ve bu ülkenin var olmamasını adeta hayat misyonu haline getiren kişilerle mücadele ediyoruz. Akıllı olun, bunu denemeyin. Çok daha güçlü olduğunuzda başaramadınız, şimdi neden bunun olacağını ve birilerinin buna izin vereceğini düşünüyorsunuz? Kimse buna izin vermeyecek."

Becirovic ise NATO üyeliğinin, bölünmelerin sonu ve devlet için güvenli bir gelecek anlamına geldiğini belirtti.

Bağımsızlık gününün özgürlük ve onuru simgelediğini ifade eden Becirovic, bu günü yas günü olarak görenlerin "büyük Sırbistan" projesini savunduğunu dile getirdi.

Saraybosna'daki Mareşal Tito Caddesi'nde Bosna Hersek bayraklarını taşıyan vatandaşlar da geçit törenine katıldı.???????

Bağımsızlık günü ülkenin birçok yerinde kutlandı

Ülkedeki en önemli iki milli bayramdan biri kabul edilen Bağımsızlık Günü dolayısıyla başkentteki Sönmeyen Ateş Anıtı'na ve 1992-1995 yıllarında kuşatma altındaki başkent Saraybosna'da öldürülen 1601 çocuk anısına yaptırılan Öldürülen Çocuklar Anıtı'na da çiçek konuldu.

Sırpların soykırım yaptığı Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nda da tören gerçekleştirilirken, soykırımda hayatını kaybedenler için dua edildi ve anıt mezara çiçek bırakıldı.

Bağımsızlık Günü, Mostar, Zenica, Gorazde başta olmak üzere ülkenin diğer şehirlerinde de törenlerle kutlandı.

1 Mart Bağımsızlık Günü, ülkedeki iki entiteden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda milli bayram olarak kutlanırken Sırp nüfusun yoğun olduğu Sırp Cumhuriyeti entitesinde milli bayram olarak kabul edilmeyen günde kutlama gerçekleştirilmiyor.

Bosna Hersek'in bağımsızlığa giden yolu

Eski Yugoslavya'nın dağılma sürecinde 29 Şubat-1 Mart 1992'de düzenlenen referandumla, Slovenya ve Hırvatistan'ın ardından Bosna Hersek de bağımsızlığına kavuşmuştu.

Ülke genelinde yapılan, Sırpların büyük bölümünün boykot ettiği referanduma katılım oranı yüzde 63,6 olmuş ve katılımcıların yüzde 99,7'si bağımsızlık için "evet" oyu kullanmıştı.

Bağımsızlık ilanının hemen ardından 3,5 yıl süren, birçok katliamın, tecavüz ve soykırım olaylarının yaşandığı Bosna Savaşı başlamıştı.

Kaynak: AA

