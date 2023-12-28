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Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu maddi sıkıntılarla mücadele ediyor - Son Dakika
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Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu maddi sıkıntılarla mücadele ediyor

Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu (BHRT), maddi imkansızlıklar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi veriyor. BHRT Genel Müdürü Belmin Karamehmedovic, kurumun içinde bulunduğu zor durumu anlatmak amacıyla basın toplantısı düzenledi. Karamehmedovic, kurumun borçları nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyecek noktaya geldiğini ve finansal anlamda sürdürülebilir bir ortam oluşturulması için yerel yönetim ve uluslararası kurumlardan yardım çağrısında bulundu. Kamu yayıncılığının AB üyelik sürecinde de önemli olduğunu belirten Karamehmedovic, vergilerin adaletli bir şekilde paylaşılmadığını ve maddi kaynaklarının azalmasıyla kurumun ciddi gelir kaybına uğradığını ifade etti.

Bosna Hersek Radyo ve Televizyonu maddi sıkıntılarla mücadele ediyor
28.12.2023 - 20:11,
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Kamu yayıncılığı yapan Bosna Hersek Radyo ve Televizyonunun (BHRT) maddi imkansızlıklar nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verdiği belirtildi.

BHRT Genel Müdürü Belmin Karamehmedovic, kurumun içinde bulunduğu durumu anlatmak amacıyla başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenledi.

Karamehmedovic, Bosna Hersek Parlamentosu'nda 2005'te radyo ve televizyon kamu yayıncılığına ilişkin kabul edilen kanun sisteminden bu yana sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Borçlar nedeniyle 2 gün önce kurumdaki doğal gazın kesildiğini aktaran Karamehmedovic, "Artık faaliyet gösteremeyecek noktaya geldik. Yıllardır ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde toplanan gelirin bir kısmını da alamıyoruz. Vergiler noktasında da sıkıntıdayız." dedi.

Karamehmedovic, mevcut şartlar altında 31 Aralık'tan sonra faaliyet gösteremeyeceklerini vurgulayarak, finansal anlamda sürdürülebilir ortamın oluşturulması için hem yerel yönetim hem de uluslararası kurumlardan yardım çağrısında bulundu.

Kamu yayıncılığının Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecinde de önemli olduğunu söyleyen Karamehmedovic, "2017'den bu yana vergiler, yüzde 50 BHRT, yüzde 25 entite yayıncılarına gidiyor. Ancak pazarlama gelirlerinin aynı usulde paylaşılması asla gerçekleşmedi. Yıl 2023 oldu ancak pazarlama payı hiç almadık." diye konuştu.

Kamu yayıncılığı yapan BHRT'nin en önemli maddi kaynağı olan vergilerin sabit telefon faturaları üzerinden ödenmesi daha önceki yıllarda kurumu sıkıntıya sokmuştu. Ülkedeki sabit telefon kullanıcılarının sayısının önemli ölçüde azalması, kurumu ciddi gelir kaybına sokmuştu.

BHRT yetkilileri vergilerin sabit telefon hatları yerine elektrik faturalarına yansıtılmasının uzun vadeli bir çözüm olmayacağını, en makul çözümün vergilerin kablolu televizyon sağlayıcılarından alınması olduğunu savunmuştu.

Kaynak: AA
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Saraybosna, Radyo, Kamu, Medya, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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