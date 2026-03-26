Botenga: İdamları görmezden gelmek utanç verici

26.03.2026 23:27
Avrupa Parlamentosu'nda Botenga, İsrail ve İran idam cezaları arasındaki çift standartları eleştirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Marc Botenga, İsrail'de meclis komitesinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün AP'de İran'daki idam cezalarıyla alakalı oturum düzenlenmesini sert şekilde eleştirerek, "İdamları uygulayanlar sizin dostlarınız olduğunda gözlerinizi kapatıyorsunuz." dedi.

Botenga, AP Genel Kurulunda İran'daki idam cezalarıyla ilgili oturumda konuştu.

AP'nin İran ve Gazze'de çocukların öldürülmesini kınamak istemediğini belirten Botenga, "Bunun sebebi, suçluların Tel Aviv ve Washington'daki dostlarınız olması." diye konuştu.

Botenga, İsrail'de meclis komitesinde Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası tasarısının onaylandığı gün AP'de İran'daki idam cezalarıyla alakalı oturum düzenlenmesine dikkati çekerek, "Neden bu kadar seçici davranıyorsunuz?", "İdamları uygulayanlar sizin dostlarınız olduğunda gözlerinizi kapatıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Düşmanlarımız, bizim de yaptığımız şeyleri yapınca onlara sitem ediyoruz ama Tel Aviv'e ve Washington'a gittiğimizde gülümsüyoruz." diyen Botenga, bunun "utanç verici" olduğunu söyledi."

Botenga ayrıca, Avrupa'nın bu yaklaşımı nedeniyle dünyada kaos oluştuğunu kaydetti.

Kaynak: AA

