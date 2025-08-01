Boyabat\'ta Elektrikli Bisiklet Kazası

Sinop'un Boyabat ilçesinde elektrikli bisikletin devrildiği kazada bir çocuk yaralandı.
E.K'nin (13) kullandığı elektrikli bisiklet, ilçe merkezi Adnan Menderes Bulvarı'nda önce park halindeki bir araca, ardından seyir halinde bulunan otomobile çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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