Boyabat\'ta Engelliler Günü Etkinliği

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Sinop'un Boyabat ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü dolasıyla "Hayatı paylaşmak için engel yok" programı düzenlendi.

Boyabat Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından müzik dinletisi ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Okul Müdür Yardımcı Davut Uysal, burada yaptığı konuşmada, topluma değer katan tüm engelli bireyleri sevgiyle kucakladıklarını söyledi.

Bu özel günde engelli bireylerle bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını vurgulayan Uysal, şöyle konuştu:

"Engelli bireylerimiz, farklı yönleri ile dünyamıza renk katan, bizlere ilham veren, azim ve kararlılıkla hedeflerine ulaşan örnek bireylerdir. Engellilik, bir eksiklik değil, hayatın farklı bir pencereden görülmesidir. Onların başarıları, hepimize yapabileceklerimizin sınırlarını zorlamamız gerektiğini gösteriyor. Engelli bireyler, toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Onların da bizim gibi hayalleri, umutları ve beklentileri vardır. Onlara karşı duyarlı olmalı, ön yargılarımızı yıkmalı ve onların hayatlarına dokunarak, onlara destek olmalıyız."

Program pasta kesimi ve hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.

İlçedeki etkinlikler kapsamında ayrıca Beyazıt Camisi önünde Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan stantta vatandaşlara engelli bireyler hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Kaymakamlık binasında da Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan resim ve el işi eserlerin yer aldığı sergi açıldı.