Boydak Holding Yöneticilerinin Banka Hisseleri FETÖ İddiasıyla Müsadere İçin Mahkemede - Son Dakika
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Boydak Holding Yöneticilerinin Banka Hisseleri FETÖ İddiasıyla Müsadere İçin Mahkemede

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankada bulunan hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı iddiasıyla müsaderesi için açılan davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar suçlamaları reddederken, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

12.07.2024 21:35
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Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin bir bankada bulunan hisselerinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı iddiasıyla müsaderesi için açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar H.B. ve S.B. ile bazı sanık avukatları salonda hazır bulundu, sanıklar M.B, A.B, Ş.B. M.B, E.B, H.B, Y.B. B.B. ve İ.B. ile bazı avukatlar da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Eski Boydak Holding yönetici ve aile bireylerinin Türkiye Finans Katılım Bankası'nda bulunan yüzde 22,34 hisselerinin, FETÖ irtibatları ve iltisakları iddiasıyla müsaderesi istenen iddianameyi kabul etmediklerini ifade eden sanıklar, suçlamaları reddetti.

Bankanın daha önceki hisse satışına ilişkin belgenin bulunamadığına daire MASAK raporu, hisse satışından gelen paranın terör örgütüne aktırıldığı ve bankanın terör örgütüne ait olduğu suçlamasının doğru olmadığını iddia eden sanıklar, müsadere talebinin reddini istedi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 12 Temmuz 2018'deki hükme bağlanan başka bir davada, eski Boydak Holding üst yöneticisi M.B, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri M.B, B.B, E.B ve İ.B. ile M.B. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı H.B'ye aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Ş.B'ye de aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verilmişti.

Bu cezalar ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen 35 şirkete ilişkin sanıklara ait olan hisselerin müsaderesine karar verilmesi kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Boydak Holding Yöneticilerinin Banka Hisseleri FETÖ İddiasıyla Müsadere İçin Mahkemede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boydak Holding Yöneticilerinin Banka Hisseleri FETÖ İddiasıyla Müsadere İçin Mahkemede - Son Dakika
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