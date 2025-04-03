Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Szka788304:

yüz otuz konser vermişler ankara İstanbul da milyonlarca liralık size böyleleri yaraşır alın hizmet size pariste mekan tutup içip geldiler ekonomi yi eleştiren bunlar yaptı cüzzi miktarda diyor artık ne kadar serveti varsa sizi ikaz etmekten bıktık ne gelecekse herkesin başına gelecek