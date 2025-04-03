Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var - Son Dakika
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Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP'nin yaptığı "boykot çağrısı"na ilişkin 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

03.04.2025 09:30
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması ve sonrasında başlayan protestolara katılan çok sayıda öğrencinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle başlayan boykot çağrıları sürüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

CHP'nin çağrısı sonrası geleneksel ve sosyal medyada yapılan boykot çağrılarındaki ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik resen soruşturma başlatılmıştı.

16 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

'Nefret ve Ayrımcılık' ile 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçlarından başlatan soruşturma kapsamında, 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

ÜNLÜ OYUNCU DA GÖZALTINA ALINANLAR ARASINDA

Gözaltına alınan kişiler arasında "Şakir Paşa Ailesi" isimli diziyle tanınan ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da yer aldığı öğrenildi.

Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var
Cem Yiğit Üzümoğlu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üniversite öğrencileri, boykot çağrısında bulunmuştu. Bu çağrılar kapsamında, 2 Nisan'da alışveriş yapmama ve bazı markaları boykot etme eylemleri düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu boykot çağrılarını "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla resen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boykot çağrısı soruşturmasında 11 gözaltı! Aralarında ünlü oyuncu da var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • Mehmet:
    süper devamı gelir inşallah bu ülkenin ekmegini yiyecen sonra bu ülkeye ihanet edecen 152 174 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    zarar eden işletmeler özgüre tazminat davası açsın aw 143 154 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    altına kaçırıyor siyasal İslamcılar para dedin mi sülalesini satar 120 44 Yanıtla
  • ömer duman:
    Türk malını boykot eden vatan hainidir 65 75 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    çok korkuyor mu bu millet baksanıza korkma diye başlayan istiklal marşımız var 115 18 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Sorun yok ki boykota Devamkeeee 66 31 Yanıtla
  • Ahmet Sabuncu:
    bu ülke TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜRK'ÜN VATANI Önüne gelen istediğini yapamaz herkes yaptıklarının bedelini öder nokta. 36 42 Yanıtla
  • Szka788304:
    yüz otuz konser vermişler ankara İstanbul da milyonlarca liralık size böyleleri yaraşır alın hizmet size pariste mekan tutup içip geldiler ekonomi yi eleştiren bunlar yaptı cüzzi miktarda diyor artık ne kadar serveti varsa sizi ikaz etmekten bıktık ne gelecekse herkesin başına gelecek 15 29 Yanıtla
  • Özcan Ersoy:
    Benim anlamadigim boykot çağrısı yapan CHP başkanı değilde baskalari gözaltına alınıyor.uilanin başı varken kuyrukla ilgileniliyor 15 23 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    Emperyalist ülke veya bir başkalarının özgür,ü olan bu vatanın özgür,ü olamaz.... 9 27 Yanıtla
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