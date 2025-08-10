Bozayılar Çöplüğe İndi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan çöplüğe gelen bozayılar, beslenirken görüntülendi.

Sarıçam ormanları içinde yaşayan bozayılar, her akşam yiyecek bulabilmek için ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Acısu mevkisindeki ilçe çöplüğüne iniyor.

Ayılar, bazen tek tek bazen de yavruları ile çöplükte beslendikten sonra tekrar ormanlık alana dönüyor.

Üç yavrusu ile çöplüğe inen anne bozayı, burada bir süre beslendikten sonra ormanlık alana giderek gözden kayboldu.