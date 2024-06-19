Bozcaada'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaz sezonu için umut verici - Son Dakika
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Bozcaada'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaz sezonu için umut verici

Bozcaada, Kurban Bayramı tatilindeki yoğunluğun hareketli bir yaz sezonunun habercisi olarak görülüyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleri, deniz turizmi potansiyeli ve özgün lezzetleriyle dikkat çeken adada, bayram tatilinde çarşı merkezi ve Ayazma Plajı en yoğun yerler olarak öne çıktı. Konaklama tesislerinde tam doluluk yaşanması, işletmecileri umutlandırdı. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu, rezervasyonların çok yüksek olduğunu ve beklentilerin üzerinde bir sezon geçireceklerini belirtti. Tatilini adada geçiren ziyaretçiler ise Bozcaada'nın mistik havasını ve kendine has özelliklerini çok sevdiklerini dile getirdi.

19.06.2024 11:59
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Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde işletmeciler, Kurban Bayramı tatilindeki yoğunluğu hareketli geçecek bir yaz sezonunun habercisi olarak görüyor.

Ünlü filozof ve tarihçi Herodot'un "Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Bozcaada'yı yaratmış." dediği turistik ada, hem tarih ve kültür hem de deniz turizmi bakımından önemli potansiyeli barındırıyor.

Bozcaada Kalesi, yel değirmenleri, coğrafi işaret tescilli çavuş üzümü, damla sakızlı bademli kurabiyesi ve ilçe mutfağının diğer özgün damak tatları, sahildeki işletmeleri ve yüzme alanlarıyla ilgi gören adada bayram tatilinde çarşı merkezi ve Ayazma Plajı en yoğun yerler olarak öne çıktı.

Ezine ilçesi Geyikli beldesinden yaklaşık 30 dakikalık feribot yolculuğuyla ulaşılan Bozcaada'da konaklama tesislerinde bayramdaki tam doluluk, okulların açılacağı eylülün ikinci haftasına kadar geçecek süreç için işletmecileri umutlandırdı.

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Kemal Furuncu, AA muhabirine, bu bayramda da çok sayıda ziyaretçinin adayı tercih ettiğini söyledi.

Havanın çok güzel olduğunu belirten Furuncu, "Sıcaklıklar adanın normal iklim koşullarının biraz üzerinde seyrediyor ama insanlar çok mutlu ve çok memnun. Adamızın denizi tertemiz, pırıl pırıl. Bayram tatili için buraya gelenler bu imkanlardan faydalanıyor. Bayram tatilini oldukça yoğun geçiriyoruz." diye konuştu.

Furuncu, konaklama tesislerinde doluluğun yüzde 100 olduğunu, taleplerin yoğun şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Yaz turizmi sezonuna değinen Furuncu, "Bu sezon rezervasyonlar çok yüksek. Beklentimizin çok üzerinde bir sezon geçireceğiz. Bu bayramda yaşadığımız yoğunluk itibarıyla bizler de mutluyuz, konuklarımız da çok mutlu. Bozcaada'da çok güzel bir tatil geçiriyorlar." dedi.

"Adanın çok mistik bir havası var"

Bozcaada'da turizm işletmeciliği yapan Mustafa Tınç da konukların adada keyifli bir bayram tatili geçirdiklerini ifade etti.

Yaşanan yoğunluğu Ramazan Bayramı'ndan tahmin ettiklerini vurgulayan Tınç, "Sezon başı aldığımız tüm önlemler ve yaptığımız tüm hazırlıklar itibarıyla bayrama hazır girdik. Bayramın ilk günü ziyaretçilerimiz kurbanlarını kesip yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra ikinci gün itibarıyla adaya geldiler. İkinci günden itibaren yoğunluk mevcut. Yaşanan bu yoğunluk sezonun da hareketli geçeceğinin bir göstergesi." değerlendirmesini yaptı.

Tatilini adada geçiren Murat Güvener ise tatil için 15 yıldır sürekli olarak Bozcaada'yı tercih ettiklerini anlattı.

Adayı ailece çok sevdiklerini kaydeden Güvener, "Kurban Bayramı'nda da yine her zamanki gibi tercihimiz Bozcaada'dan yana oldu. Bu bayram da yine ada çok kalabalık. İnsanlar gayet keyif alıyorlar buradan. Adanın çok mistik bir havası var, kendine has özellikleri var. Bence tatil için çok önemli bir tercih Bozcaada." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bozcaada'da Kurban Bayramı yoğunluğu yaz sezonu için umut verici - Son Dakika

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