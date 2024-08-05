Bozkırı lavanta bahçesine dönüştürdü, mor güzelliği ücretsiz ziyarete açtı - Son Dakika
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Bozkırı lavanta bahçesine dönüştürdü, mor güzelliği ücretsiz ziyarete açtı

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Sivas'ta bir muhtar tatile gördüğü lavanta bahçesinden etkilenerek köyünde lavanta bahçesi oluşturdu. Diktiği lavantalardan yağ elde eden muhtar, bahçesini, diğer bahçelerin aksine vatandaşların ücretsiz ziyaretine açtı.

05.08.2024 12:16
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Bozkırı lavanta bahçesine dönüştürdü, mor güzelliği ücretsiz ziyarete açtı

SİVAS - Sivas'ta bir muhtar tatile gördüğü lavanta bahçesinden etkilenerek köyünde lavanta bahçesi oluşturdu. Diktiği lavantalardan yağ elde eden muhtar, bahçesini, diğer bahçelerin aksine vatandaşların ücretsiz ziyaretine açtı.

Sivas'ta Dört Eylül Mahallesi muhtarı olan Numan Kaya, 4 yıl önce tatil için gittiği Isparta'da lavanta bahçelerinden etkilendi. Doğup büyüdüğü köyde ki tarlasına lavanta ekmeye karar verdi. Ektiği lavantalara 4 yıl boyunca gözü gibi bakan Kaya, kullanılmayan eşyaları bahçede dekora dönüştürdü. Eski eşyaları boyayarak bahçenin çeşitli yerlerine yerleştiren muhtar, mor tarlayı adeta fotoğraf platosuna dönüştürdü. Son günlerde vatandaşların uğrak noktası olan lavanta bahçesi, fotoğraf severlerin vazgeçilmez mekanı haline geldi. Gelin-damat, nişanlı çiftler, sünnet çocukları ve ailelerin doyasıya gezerek fotoğraf çektirdiği bahçede Sivas şivesine ait kelimeler de dikkat çekiyor.

Kaya, "Tatil esnasında Isparta'da gördüm. Sivas'ta da olabileceğini düşünerek ekmeye karar verdim. Yaklaşık 4 yıl önce başladım, bu sene tam verimli çağında. Lavantanın çok faydası var biz de bunu yağlık yapıyoruz. Vatandaşlardan da talep gelince bahçemizi ziyarete açtık. Hasada bu hafta başlayacağız, sıra sıra hasat edeceğiz. Gelinler, nişanlı çiftler, sünnet çocuklarını bahçemize bekliyoruz. Girişte herhangi bir ücret almıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Alternatif ürünlere önem vermeliyiz"

Kaya, bahçesinde dikkat çeken tabelalarla ilgili ise şunları söyledi. "Yöresel olması amacıyla 'Sivas'a gel gardaş, nereye gardaş, nörüyon, şoyanda, öte yanda' gibi kelimeler yazdık. Eski kelimeleri de unutmayalım istedik. Bahçemiz gün batımında çok güzel tonlara bürünüyor. Burası normalde buğday tarlasıydı, her sene ekip biçerdim. Buradan herhangi bir gelir elde edemiyordum. Aradan 4 yıl geçti, beklemenin ve azmin sonunda güzel bir yere geldik. Memleketimizde her şey yetişiyor ama çeşitliliğe önem vermemiz gerekiyor. Sadece buğday arpa değil alternatif ürünlere de yer vermemiz gerekiyor" dedi.

"Her köyümüze örnek olmalı"

Sivas kent merkezinde yaşayan ve ailesiyle fotoğraf çektirmek için giden Muhammet Toy, "Burayı duyduk ve geldik, çok güzel buldum. Böyle bir şeyin köyde olmasını çok takdir ettim. Umarım diğer köylerimiz de böyle şeyler yapar. Bizim de evimizin önünde arazi var, biz neden yapmamışız dedim. Gerçekten çok güzel olmuş, çok beğendim. Harika bir görüntüsü var. Vatandaşların buraya gelmelerini tavsiye ederim, eminim ki daha da güzel hale gelecektir burası" şeklinde konuştu.

Bozkırı lavanta bahçesine dönüştürdü, mor güzelliği ücretsiz ziyarete açtı
Kaynak: İHA

Tatil, Sivas, Tarım, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozkırı lavanta bahçesine dönüştürdü, mor güzelliği ücretsiz ziyarete açtı - Son Dakika

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