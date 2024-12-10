Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırsal Denizbacı Mahallesi'nde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahla kavgaya dönüştü.
Olayda silahla vurulan Abdurrahman T. (31) olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralı Mevlüt T. (32) çevredekiler tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Bozova'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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