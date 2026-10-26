Bozova'da UMKE'nin 6.9'luk deprem tatbikatında yaralı yakınları jandarmayı zorladı - Son Dakika
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Bozova'da UMKE'nin 6.9'luk deprem tatbikatında yaralı yakınları jandarmayı zorladı

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Bozova\'da UMKE\'nin 6.9\'luk deprem tatbikatında yaralı yakınları jandarmayı zorladı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen 19. Bölge UMKE Tatbikatı, 6.9 büyüklüğündeki deprem senaryosuyla yapıldı. Tatbikatta enkazdan çıkarılan yaralıyı görmek isteyen yakınları güvenlik hattını aşmaya çalıştı, jandarma ekipleri onları güçlükle engelledi.

ŞANLIURFA'da, deprem senaryosuyla gerçekleştirilen UMKE tatbikatı, gerçeğini aratmadı. Tatbikatta senaryo gereği enkazdan çıkarılan yaralıyı görmek isteyen yakınlarını, jandarma ekipleri güçlükle engelledi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 19. Bölge UMKE Tatbikatı, deprem senaryosu üzerinden gerçekleştirildi. Senaryo gereği, Bozova ilçesinde 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği ihbarı üzerine komuta merkezi, telsiz anonsuyla itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, senaryo kapsamında tek katlı bir yapının enkazında kalan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra sedyelerle ambulanslara taşındı. Tatbikat sırasında enkazdan çıkarılan yaralıyı görmek isteyen yakınları olay yerine geldi. Yaralının sedyeyle taşındığını gören kişiler, "İbo" diye bağırarak güvenlik hattını aşmaya ve yaralının yanına yaklaşmaya çalıştı. Jandarma ekipleri, yaralı yakınlarını güçlükle engelledi.

Tatbikatla, olası bir deprem ve benzeri afetlerde sağlık hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi, UMKE ekiplerinin müdahale kapasitesinin geliştirilmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi hedeflendi. Tatbikat, ekiplerin toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: DHA
Ulusal Medikal Kurtarma EkibiŞanlıurfaJandarmaBozovaDepremSağlıkGüncelSon Dakika

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