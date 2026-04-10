Bozuk Et Satan Kasap Mühürlendi

Antalya'nın Serik ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ve bozuk et sattığı tespit edilen kasap mühürlendi.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, gelen şikayet üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kasap dükkanını denetleyen ekipler, denetimlerde satışa sunulan etlerin bozuk olduğunu ve son kullanma tarihinin geçtiğini belirlendi.

Tutulan tutanakların ardından işletme mühürlenirken, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş etler toplanarak imhaya gönderildi.