Bozüyük Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Yarıyıl Tatil Programı

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(BİLECİK)- Bozüyük Belediyesi, çocukların yarıyıl tatillerini eğlenceli ve verimli geçirmesi için bir program hazırladı. Program kapsamında tiyatro oyunları sahnelenecek, atölyeler düzenlenecek.

Bozüyük Belediyesi Sanatevi tarafından yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenmeleri hem de zamanlarını verimli geçirmeleri amacıyla çeşitli atölye çalışmaları ve tiyatro oyunlarından oluşan bir program hazırlandı. Başvuruları 15 Ocak 2025 ile 17 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılacak atölye çalışmalarında, özel bireylere yönelik düzenlenen "Pouring Atölyesi" Sanatevi'nde, 15 yaş üzerindeki liseli gençlere yönelik hazırlanan "Dans ve Hareket Atölyesi" ise Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliklerde bu yıl çocuklara yönelik iki ücretsiz tiyatro oyunu yer alacak. "Geçmem Gerek" adlı çocuk tiyatro oyunu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 20 Ocak 2025 Pazartesi günü saat 14.00'te, 7 yaş ve üzeri izleyiciler için sahnelenecek.

23 Ocak 2025 Perşembe günü saat 14.00'te de Primatölye tarafından "Beceriksiz Kral'ın Öyküsü" adlı oyun 3 yaş ve üzeri izleyiciler ile buluşacak.

Metristepe Kültür Merkezi'nde sahnelenecek tiyatro oyunlarının ücretsiz biletleri, oyun öncesinde Metristepe Kültür Merkezi'nden temin edilebilecek.