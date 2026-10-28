Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı - Son Dakika
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Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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Bozüyük\'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı
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Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve "Atatürk Fotoğrafları Sergisi"nin açılmasıyla başladı.

(BİLECİK) - Bozüyük'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve "Atatürk Fotoğrafları Sergisi"nin açılmasıyla başladı.

Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunma töreninin ardından şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından bayram etkinlikleri kapsamında Özel Sınav Koleji tarafından Sarar AVM'de hazırlanan "Atatürk Fotoğrafları Sergisi" açıldı. Serginin açılış kurdelesi; Kaymakam Ahmet Naci Helvacı, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla kesildi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve davetliler, sergiyi gezerek Atatürk'ün fotoğraflarını inceledi. Program kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler de sunuldu.

Bozüyük'te Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen satranç turnuvasıyla devam edecek.

KUTLAMALAR YARIN DA DEVEM EDECEK

Yarın düzenlenecek kutlama programı ise saat 10.00'da "Cumhuriyet Yürüyüşü" ile başlayacak. Yeni Mahalle Şeyh Şamil Parkı önünden başlayacak yürüyüş, İsmet İnönü Caddesi boyunca devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek. Yürüyüşün ardından meydanda saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Program, saat 11.00'de Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek bayram tebriklerinin kabulüyle devam edecek. Saat 11.30'da İlçe Stadyumu'nda düzenlenecek törenle kutlamaların gündüz programı tamamlanacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde de devam edecek. Saat 19.00'da belediye araçlarının katılımıyla Cumhuriyet Konvoyu düzenlenecek. Saat 20.00'de ise 100. Yıl Bozüyük Çarşı Meydanı'nda, Bozüyük Belediyesi Orkestrası'nın sahne alacağı Cumhuriyet Konseri gerçekleştirilecek.

Kaynak: ANKA
Mustafa Kemal AtatürkCumhuriyet BayramıGüncelSon Dakika

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